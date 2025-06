Linkin Park in Berlin: So wenig Wasser darf mit ins Stadion

Linkin Park: Das steckt hinter den Bonustracks auf FROM ZERO

Am heutigen Mittwochabend, den 18. Juni, kehren Linkin Park nach acht Jahren Pause zurück auf eine Berliner Bühne. Im Olympiastadion erwartet die Fans ein langer Konzertabend, der bereits um 16 Uhr mit dem Einlass beginnt. Die Band selbst betritt um 20 Uhr die Bühne. Schon am Vortag versammelten sich zahlreiche Linkin Park-Fans rund um den Pop-Up-Merch-Bus am RAW-Gelände. Am Mittwochabend dürfte der Andrang noch deutlich größer sein.

Fragwürdige Einlassregeln im Olympiastadion

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, setzt die Stadionleitung auf bewährte Sicherheitsmaßnahmen, inklusive einer Liste verbotener Gegenstände. Neben typischen Verboten wie Waffen, Selfie-Sticks oder übergroßen Taschen, sorgte ein Punkt jedoch für Verwunderung: Ursprünglich war es lediglich erlaubt, alkoholfreie Getränke im Tetra-Pak mit maximal 0,25 Litern mitzubringen. Angesichts der Temperaturen von bis zu 28 Grad und einer Veranstaltungsdauer von rund sechs Stunden ein knapp gewählter Wert.

Änderung der Regeln für Linkin Park

Nach Rückfrage von „Berlin Live“ bei den Verantwortlichen wurde jedoch bestätigt, dass diese Regel für das Konzert von Linkin Park gelockert wurde. Eine Sprecherin erklärte, dass aus wetterbedingten Gründen die zulässige Getränkemenge auf 0,5 Liter erhöht wurde, auch in Plastikflaschen. Zudem dürfen leere, nicht-gläserne Behälter mitgebracht werden und an den Wasserhähnen im Stadion gefüllt werden. Dafür seien in den sanitären Anlagen eigens hohe Wasserhähne installiert worden.

Die Regelung besteht laut Veranstaltern seit über zehn Jahren, wird aber in Einzelfällen, wie nun auch bei Linkin Park, angepasst.