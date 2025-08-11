Sido in Hannover: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Parken & Wetter

HipHop lebt: Das splash! Festival 2025 zeigt die Vielfalt der Kultur

Am 16. August kommt der Rapper für ein Konzert nach Hannover. Hier alle Infos dazu.

Sido spielt am Samstag (16. August) eine Show auf der Expo Plaza in Hannover. Das Konzert ist Teil seiner „25 Jahre SIDO – Die Jubiläumstour“, eine Hommage an seine bisherige Karriere. Diese führte den Rapper unter anderem bereits nach Berlin, Dresden und Hamburg. Hier alle Informationen zu seinem anstehenden Gig in Hannover.

Tickets

Das Konzert von Sido auf der Expo Plaza ist nicht ausverkauft. Tickets in der noch verfügbaren Stehplatz-Kategorie im Innenraum sind über Eventim erhältlich. Der Preis liegt bei 75 Euro pro Karte. Möchte man direkt an der Bühne stehen, kann man für ca. 90 Euro ein sogenanntes „Front-of-Stage-Ticket“ erwerben.

Zeiten & Support

Die Shows des Rappers beginnen jeweils um 19 Uhr. Infos zum Einlass gibt es bisher nicht. Der Hamburger Rapper Estikay begleitet Sido als Support-Act.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten der Tour orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnten folgende Songs gespielt werden:

Steig ein!

Mein Block

Goldjunge

Strassenjunge

Halt dein Maul

Meine Jordans

Hey Du

Bilder im Kopf

Ackan

Fuffies im Club

Löwenzahn

Augen auf

Leben vor dem Tod

Der Himmel soll warten

Melatonin

Du musst auf dein Herz hören

Mein Testament

Wie Papa

Ein Teil von mir

Mama ist stolz

Gar nicht mal so glücklich

Ja man

Masafaka

Das Buch

Westberlin

2002

Leere Hände

Geschlossene Augen

Follow

Monet

30-11-80

Schöner Tag

Mama hat gesagt

Ne Leiche

Carmen

Medizin

Liebe

Mit Dir

Tausend Tattoos

Astronaut

Schlechtes Vorbild

Arschficksong

Anfahrt & Parken

Die Adresse der Venue lautet:

Expo Plaza 7

30539 Hannover

Anreise mit dem Auto

Bei Anreise mit PKW empfiehlt der Veranstalter die kostenlose Navi-App „NUNAV“, die einen direkt zur Arena führen soll.

Wer die Anfahrt lieber selbst in die Hand nimmt, sollte von Norden aus kommend die Autobahn A7 Hamburg- Kassel bis Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst nehmen. Dort auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Hannover) abfahren und bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza weiter fahren.

Von Süden empfiehlt sich die Autobahn A7 von Kassel Richtung Hamburg bis zum Autobahnkreuz Hannover-Süd. Von dort aus auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Messe) ab und bis zur Ausfahrt Messe Süd vorfahren.

Wer aus dem Westen/Osten anreist, nimmt die Autobahn A2, von Berlin Richtung Dortmund bis zum Autobahnkreuz Hannover-Buchholz. Dort abfahren auf den Messeschnellweg 37 (Richtung Hannover Zentrum/Messe) und bis zur Ausfahrt Messe Nord/Plaza vorfahren.

Die Zufahrt zu den hauseigenen Parkplätzen erfolgt über die Straße Gut Kronsberg. Weitere Parkflächen befinden sich in unmittelbarer Nähe auf den Messeparkflächen Ost und Süd. Die Parkplatzgebühr für Parkplätze im Arena-Parkhaus beträgt 20 Euro. Die Parkgebühren für Stellplätze auf dem Messegelände betragen um die 8 Euro.

Anreise mit ÖPNV

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man die Expo Plaza vom Hauptbahnhof innerhalb weniger Minuten. Ca. 3 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt befindet sich die Haltestelle „am Kröpcke“. Von dort aus gelangt man mit der Stadtbahn-Linie 6 bis Messe/Ost zur Arena.

Wetter

Am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei 24 Grad bei sonnigem Wetter. Auch am Abend bleibt es mit 21 Grad freundlich und sonnig.