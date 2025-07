Linkin Park live in Düsseldorf: Fotos, Videos, Poster, Setlist

Am Dienstag (1. Juli) spielten Linkin Park in der Merkur Spiel Arena in Düsseldorf. Es war die dritte von vier deutschen Städten, die die Band besucht hat. Als letztes geht es am 8. und 9. Juli noch nach Frankfurt.

Die Konzerte sind Teil ihrer „From Zero World Tour“ und die erste Tournee mit neuer Besetzung, also mit Sängerin Emily Armstrong, sowie mit frischem Material. Vor etwa 45.000 Fans spielte die Band ein etwa zweistündiges Set.

Setlist

Insgesamt 27 Songs führte die Gruppe in der Merkur Spiel-Arena auf. Dabei spielten sie am meisten von ihrem neuesten Album FROM ZERO, gefolgt von HYBRID THEORY und METEORA.

Somewhere I Belong Cut the Bridge Crawling New Divide The Emptiness Machine The Catalyst Burn It Down Up From the Bottom Where’d You Go Waiting for the End Castle of Glass Two Faced Joe Hahn Solo When They Come for Me / Remember the Name Given Up One Step Closer Lost Good Things Go What I’ve Done Overflow Numb In the End Faint Papercut Let You Fade Heavy Is the Crown Bleed It Out

Offizielles Poster für die Show

Linkin Park in Düsseldorf: Fotos & Videos

Nach Frankfurt geht es für die Nu-Metal-Gruppe unter anderem noch weiter nach Paris, bevor Linkin Park ihre Tour in den USA fortsetzen.