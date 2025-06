Linkin Park live in Hannover: Setlist, Tickets, Anreise & Wetter

Linkin Park: Das steckt hinter den Bonustracks auf FROM ZERO

Linkin Park kommen am Montag, 16. Juni, mit ihrer „From Zero World Tour 2025“ nach Hannover in die Heinz von Heiden Arena. Es ist eines der wenigen Deutschlandkonzerte der Band seit dem tragischen Tod von Sänger Chester Bennington – und damit ein ganz besonderes Event für langjährige Fans. Hier alle wichtigen Infos zum Konzert.

Die Band wird begleitet von den Support-Acts Grandson und Architects. Der Einlass ist ab 16:00 Uhr, der Hauptact Linkin Park steht voraussichtlich ab 20:50 Uhr auf der Bühne. Das Konzertende ist gegen 23:00 Uhr geplant.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann sich grob an vergangenen Konzerten orientiert werden. Laut „Setlist.fm“ könnte die Setlist so aussehen:

Somewhere I Belong Crawling New Divide The Emptiness Machine (neu) Points of Authority Lying From You The Catalyst Burn It Down Two Faced (neu) Waiting for the End Castle of Glass Joe Hahn Solo Empty Spaces When They Come for Me / Remember the Name (Mashup) Given Up Over Each Other (neu) One Step Closer Break/Collapse (neu) Lost Breaking the Habit What I’ve Done Kintsugi (neu) Overflow (neu) Leave Out All the Rest Numb In the End Faint

Tickets

Zwar ist das Konzert am 16. Juni bereits ausverkauft, es sind aber noch vereinzelt Tickets über Ticketmaster erhältlich. Dabei handelt es sich um Resale-Tickets, d.h. Eintrittskarten, die von Fans an Fans weiterverkauft werden. Daher können die Ticketpreise stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Preislich ist das Spektrum breit: Günstige Resale-Tickets im Oberrrang gibt es ab 112 Euro, Platin-Tickets sind ab 194 bis 219 Euro erhältlich, die teuersten Resale-Tickets im Unterrang kosten bis zu 416 Euro.

Anfahrt und Parken

Die Adresse der Heint von Heiden Arena lautet: Robert-Enke-Straße 3, 30169 Hannover. Die Arena liegt in der Innenstadt, direkt am Maschsee. Aufgrund des parallelen Schützenfest-Aufbaus ist kein regulärer Parkplatz am Stadion verfügbar – insbesondere der Schützenplatz steht nicht zur Verfügung. Die Polizei rät dringend von der Anreise mit dem Auto ab.

Öffentliche Verkehrsmittel

Das Konzertticket berechtigt ab drei Stunden vor Einlass zur kostenlosen Nutzung des ÖPNV im GVH-Gebiet (ohne Sonderlinien). Empfohlene Haltestellen:

Waterloo (Linien 3, 7, 9) → für Eingang Nord/Ost

Stadionbrücke (Linien 3, 7, 17, Busse 100/200) → für Eingang Süd/West

Der Fußweg von beiden Stationen zur Arena beträgt jeweils etwa sieben Minuten.

Park-and-Ride (P+R)

Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte auf P+R-Parkplätze im Umland ausweichen und von dort mit Bus oder Bahn weiterreisen, die Übersicht der Verkehrszentrale bietet Orientierung. Die Polizei empfiehlt außerdem die kostenlose App „NUNAV“, die zur besten Route und einem freien Parkplatz navigiert.

Straßensperrungen

Mehrere Straßen rund um das Stadion sind am Konzerttag gesperrt, u.a.: Arthur-Menge-Ufer, Robert-Enke-Straße, Bruchmeisterallee, Beuermannstraße, Stadionbrücke.

Wetter

Der 16. Juni soll laut Wetterprognose mild und trocken bleiben. Tagsüber werden etwa 21 Grad erwartet, zum Abend hin kann es auf 16 Grad abkühlen. Regen ist derzeit nicht in Sicht, dennoch empfiehlt sich eine leichte Jacke – besonders für Sitzplätze im Oberrang.

Exklusives Merchandise – Shirts, Hoodies, Caps und mehr

Im Angebot vor Ort: Die aktuelle Deluxe-Version von „From Zero“ in einer Sammleredition: „From Zero (Deluxe Edition) World Tour Exclusive Variant“ als zweifarbige Doppelvinyl in Transparent Clear und Red. Dazu Gewinnspiele mit wechselnden Preisen – darunter Konzerttickets für die Stadion-Shows, signierte Bandfotos oder Merch-Bundles. Außerdem eine Fotobox, Loungemöglichkeiten und damit die Chance, mit anderen Fans ins Gespräch zu kommen

Begleitet wird die Pop-up-Tour digital über linkinpark-bus.de. Dort finden Fans alle aktuellen Infos zum Standort des Busses und den jeweiligen Gewinnspiel-Highlights des Tages. Die genauen Standorte werden am 13. Juni auf der Homepage bekannt gegeben.