Linkin Park in München: Die zwei letzten Chancen diesen Sommer

Linkin Park spielen am 11. und 12. Juni in der Allianz Arena München. Alle Infos zu Resale-Tickets, Startzeiten, Support-Acts und der Setlist aus Hamburg.

Linkin Park braucht keine Pause: Nach dem Doppelkonzert in Hamburg und zwei randvollen Festival-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park reist die Band diese Woche bereits weiter nach München. Was erwartet die Fans?

Die Bilder von Rock am Ring und Rock im Park wecken zugleich Fomo und Second-Hand-Platzangst: Vor den Bühnen der zwei Festivals drücken sich Körper an Körper. Sie alle sind aus einem Grund hier: Linkin Park. Der Hype um die Nu-Metal-Band ist gerade enorm; Rock am Ring war so schnell ausverkauft wie nie zuvor, nachdem Linkin Park im Line-Up erschien. Die letzten zwei Chancen, Linkin Park diesen Sommer noch live in Deutschland zu erleben, bieten nun ihre zwei Konzerte in München am 11. und 12. Juni.

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Die Preise

Die Shows in der Allianz Arena sind ausverkauft. Wer dennoch an Tickets für die „From Zero World Tour“ kommen möchte, kann auf Fan-Resales zurückgreifen, etwa über die Plattform Fansale von Eventim oder Ticketmaster. Bei Ticketmaster liegt die Preisspanne derzeit zwischen 95 und stolzen 414 Euro – Letzteres für ein Platinum Premium Ticket.

Verlegter Einlass am Freitag

Wichtig zu wissen: Der Veranstalter hat den Veranstaltungsstart am Freitag, den 12.06., um eine Dreiviertelstunde nach hinten verlegt – auf 18:45 Uhr statt 18:00 Uhr. Trotzdem lohnt es sich, früher da zu sein, um Parkplatzsuche, Getränkestand, Merchshopping und den nötigen Klogang in Ruhe abzuwickeln. Und natürlich, um die Vorbands nicht zu verpassen: Linkin Park bringen gleich zwei Support-Acts aus den USA mit – das Hip-Hop-Duo Clipse sowie Elektrorock von Phantogram. Diese starten laut Website der Allianz-Arena um 18:45 Uhr. Das Stadion öffnet bereits um 16:45 Uhr.

Anreise

Autofahrer:innen müssen mit hohen Parkkosten rechnen: Die Parkplätze der Allianz Arena kosten 20 Euro. Zudem warnt die Arena vor langen Wartezeiten bei der Ausfahrt – wenn nach Veranstaltungsende alle Gäste gleichzeitig nach Hause strömen, kann es über zwei Stunden dauern, bis das eigene Auto die Parkhäuser verlässt.

Einfacher und günstiger geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der U-Bahnlinie U6 vom Marienplatz Richtung Garching-Forschungszentrum kommt man direkt bis zur Haltestelle Fröttmaning.

Setlist

Was Linkin Park spielt, bleibt eine Überraschung – bei den letzten Konzerten variierte die Reihenfolge und Teile der Songauswahl. Beim zweiten Hamburg-Konzert sah die Setlist jedoch folgendermaßen aus:

Tape Intro: Girls Just Wanna Have Fun

Akt I

Tape: Inception Intro C

1. The Emptiness Machine

2. Points of Authority

3. New Divide

4. Up From the Bottom

5. Somewhere I Belong

Akt II

Tape: Creation Intro C

6. The Catalyst

7. Burn It Down

8. Cut the Bridge

9. Where’d You Go

10. Waiting for the End

11. Lying From You

12. Two Faced

13. Joe Hahn Solo

Tape: Empty Spaces

14. When They Come for Me / Remember the Name

15. Casualty

16. One Step Closer

Akt III

Tape: Break/Collapse

17. Lost

18. Breaking the Habit

19. Stained

20. What I’ve Done

Akt IV

Tape: Kintsugi

21. Overflow

22. From the Inside

23. Numb

24. Heavy Is the Crown

25. Bleed It Out

Zugabe:

Tape: Resolution Intro C

26. Papercut

27. In the End

28. Faint

Tape: Pass the Mic