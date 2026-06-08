Linkin Park in München: Die zwei letzten Chancen diesen Sommer
Linkin Park spielen am 11. und 12. Juni in der Allianz Arena München. Alle Infos zu Resale-Tickets, Startzeiten, Support-Acts und der Setlist aus Hamburg.
Linkin Park braucht keine Pause: Nach dem Doppelkonzert in Hamburg und zwei randvollen Festival-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park reist die Band diese Woche bereits weiter nach München. Was erwartet die Fans?
Die Bilder von Rock am Ring und Rock im Park wecken zugleich Fomo und Second-Hand-Platzangst: Vor den Bühnen der zwei Festivals drücken sich Körper an Körper. Sie alle sind aus einem Grund hier: Linkin Park. Der Hype um die Nu-Metal-Band ist gerade enorm; Rock am Ring war so schnell ausverkauft wie nie zuvor, nachdem Linkin Park im Line-Up erschien. Die letzten zwei Chancen, Linkin Park diesen Sommer noch live in Deutschland zu erleben, bieten nun ihre zwei Konzerte in München am 11. und 12. Juni.
Die Preise
Die Shows in der Allianz Arena sind ausverkauft. Wer dennoch an Tickets für die „From Zero World Tour“ kommen möchte, kann auf Fan-Resales zurückgreifen, etwa über die Plattform Fansale von Eventim oder Ticketmaster. Bei Ticketmaster liegt die Preisspanne derzeit zwischen 95 und stolzen 414 Euro – Letzteres für ein Platinum Premium Ticket.
Verlegter Einlass am Freitag
Wichtig zu wissen: Der Veranstalter hat den Veranstaltungsstart am Freitag, den 12.06., um eine Dreiviertelstunde nach hinten verlegt – auf 18:45 Uhr statt 18:00 Uhr. Trotzdem lohnt es sich, früher da zu sein, um Parkplatzsuche, Getränkestand, Merchshopping und den nötigen Klogang in Ruhe abzuwickeln. Und natürlich, um die Vorbands nicht zu verpassen: Linkin Park bringen gleich zwei Support-Acts aus den USA mit – das Hip-Hop-Duo Clipse sowie Elektrorock von Phantogram. Diese starten laut Website der Allianz-Arena um 18:45 Uhr. Das Stadion öffnet bereits um 16:45 Uhr.
Anreise
Autofahrer:innen müssen mit hohen Parkkosten rechnen: Die Parkplätze der Allianz Arena kosten 20 Euro. Zudem warnt die Arena vor langen Wartezeiten bei der Ausfahrt – wenn nach Veranstaltungsende alle Gäste gleichzeitig nach Hause strömen, kann es über zwei Stunden dauern, bis das eigene Auto die Parkhäuser verlässt.
Einfacher und günstiger geht es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der U-Bahnlinie U6 vom Marienplatz Richtung Garching-Forschungszentrum kommt man direkt bis zur Haltestelle Fröttmaning.
Setlist
Was Linkin Park spielt, bleibt eine Überraschung – bei den letzten Konzerten variierte die Reihenfolge und Teile der Songauswahl. Beim zweiten Hamburg-Konzert sah die Setlist jedoch folgendermaßen aus:
Tape Intro: Girls Just Wanna Have Fun
Akt I
Tape: Inception Intro C
1. The Emptiness Machine
2. Points of Authority
3. New Divide
4. Up From the Bottom
5. Somewhere I Belong
Akt II
Tape: Creation Intro C
6. The Catalyst
7. Burn It Down
8. Cut the Bridge
9. Where’d You Go
10. Waiting for the End
11. Lying From You
12. Two Faced
13. Joe Hahn Solo
Tape: Empty Spaces
14. When They Come for Me / Remember the Name
15. Casualty
16. One Step Closer
Akt III
Tape: Break/Collapse
17. Lost
18. Breaking the Habit
19. Stained
20. What I’ve Done
Akt IV
Tape: Kintsugi
21. Overflow
22. From the Inside
23. Numb
24. Heavy Is the Crown
25. Bleed It Out
Zugabe:
Tape: Resolution Intro C
26. Papercut
27. In the End
28. Faint
Tape: Pass the Mic