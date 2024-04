Linkin Park: Steht ein Comeback mit einer Sängerin bevor?

„Das dürfte interessant werden“, sagt Orgy-Sänger Jay Gordon zum Gerücht in einem Interview.

Gerüchten zufolge sollen Linkin Park derzeit an einem Comeback arbeiten, bei dem an die Stelle des 2017 verstorbenen Chester Benningtons eine noch nicht näher genannte Sängerin treten wird.

„Es war eine verrückte Zeit damals“

Das neueste Hörensagen hat Orgy-Sänger Jay Gordon in die Welt gesetzt, der mit dem US-Radiosender KCAL 96.7 über seine Erinnerungen an Bennington und Linkin Park sprach.

Zunächst führte er mehr zur Arbeit an „Pts.OF.Athrty“ aus – seinen 2002er Remix zum „Points Of Authority“-Track, der auf REANIMATION zu finden ist. „Es war eine verrückte Zeit damals“, fing Gordon an und berichtete dann von der Aufnahme in seinen eigenen vier Wänden zusammen mit einigen Ton-Ingineuren. Später ging er dann noch auf den Live-Moment ein, in dem er mit Chester Bennington on stage den Orgy-Track „Fiction (Dreams In Digital)“ performte und das sehr genoss.

Hier zum Interview mit Jay Gordon:

„Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein“

Und dann offenbarte Jay Gordon im Gespräch: „Sie sind offensichtlich eine großartige Band. Sie sind schon lange dabei. Sie sind immer noch dran. Es wird schwer werden ohne Chester. Wir werden sehen. Aber ich habe gehört, dass sie jetzt eine Sängerin haben. Das habe ich gehört. […] Zitier‘ mich hierbei nicht. Ich bin mir nicht sicher, wer singen wird, aber ich habe gehört, es soll eine Frau sein. Sie werden womöglich versuchen, so weiterzumachen. Das dürfte interessant werden.“

Woher er genau diese Infos hat, sagte der Musiker nicht. Auch seitens der verbleibenden Linkin-Park-Mitglieder gibt es keine aktuellen Angaben zu einer Wiederkehr in neuer Besetzung.