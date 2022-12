Little Simz veröffentlicht neues Album NO THANK YOU über Nacht – hier im Stream

Das ging schnell: Nur wenige Tage, nachdem sie dessen Existenz verriet, sowie inmitten ihrer laufenden Europa-Tour, hat Little Simz ihr neues, fünftes Album auch schon veröffentlicht. NO THANK YOU, so sein Titel, ist seit dem 12. Dezember 2022 auf allen gängigen Streamingdiensten zu hören.

Stunden vorher konkretisierte die britische Rapperin ihr neues Album via Instagram. Dort veröffentlichte sie die Tracklist und das Artwork:

Die Tracklist von Little Simz‘ neuem Album NO THANK YOU:

01. Angel

02. Gorilla

03. Silhouette

04. No Merci

05. X

06. Heart On Fire

07. Broken

08. Sideways

09. Who Even Cares

10. Control

Das Artwork von Little Simz‘ neuem Album NO THANK YOU:

NO THANK YOU wurde wie schon sein Vorgänger von Inflo produziert, der auch dem britischen Künstlerkollektiv SAULT vorsteht, das dieses Jahr fünf Alben auf einen Streich und als Gratis-Download veröffentlichte.

Little Simz‘ nun nicht mehr aktuelles Album SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT erschien 2021, wir wählten es damals auf Platz 1 der 50 besten Alben des Jahres.