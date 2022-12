Little Simz kündigt neues Album NO THANK YOU an

Little Simz kündigte am Dienstag (06. Dezember) ihr neues Album NO THANK YOU an, verriet jedoch noch nicht den Releasetermin. In einem Instagram-Beitrag schrieb sie einige Worte, die die Richtung ihres fünften Albums andeuten könnten. Aktuell ist sie auf Europa-Tour und spielt als Nächstes am 10. Dezember in Berlin und am 13. Dezember in Hamburg, beide Shows sind bereits ausverkauft.

In dem Ankündigungsclip schreibt sie: „Emotion ist Energy in Bewegung. Ehre deine Wahrheit und deine Gefühle. Lösche Angst. Grenzen sind wichtig.“ Es folgt der Albumtitel NO THANK YOU und die Bemerkung „ein Album von Little Simz.“ In der Beschreibung des Beitrags schreibt sie, man könne das Album bereits über einen Link in ihrem Profil speichern – und dass wir uns bereitmachen sollen.

In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet soll Little Simz bereits den 12. Dezember als Release-Datum genannt haben.

Ihr vorheriges Album SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT gilt als ihr bisher bestes Album und bescherte ihr 2022 den Mercury Prize in Großbritannien. Die Londonerin gewann mit dem Album weitere Preise wie den MOBO Award (Music of Black Origin), wo sie mit dem Rapper Knucks gleichzog. Außerdem gewann sie den BRIT Award (British Record Industry Trust) als beste neue Künstlerin des Jahres, obwohl es bereits ihr viertes Album war. Beim MUSIKEXPRESS kürten wir ihr Album zur besten Platte des Jahres 2021.

Mit GREY AREA, ihrem dritten Album, wurde sie 2019 beim Mercury Prize nominiert, gewann jedoch nicht. Das Album wurde ebenso wie SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT von Inflo produziert, welcher ein Teil des Musik-Kollektivs Sault ist. Über die Zusammenarbeit mit ihm erzählte Little Simz, als sie den Mercury Prize gewann: „Ich wusste nicht, ob ich die Platte zu Ende bringen würde. Ich habe all die Emotionen gefühlt und es wirklich durchgezogen und er [Inflo] hat zu mir gehalten und mich dazu gedrängt, dieses Album für euch abzuliefern.“