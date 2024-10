Lobeshymnen von Brian May: Queen krönen The Last Dinner Party zur neuen Queen

Der Gitarrist folgte einer Einladung der Band zum Konzert – und war total begeistert.

Hohe Töne erklangen von Brian May über die Band The Last Dinner Party. Am Mittwoch, dem 16. Oktober, teilte der Queen-Star ein gemeinsames Bild mit ihnen auf Instagram. Sie standen zusammen hinter der Bühne ihres Konzertes im Eventim Apollo in London.

„Eine gute alte Dosis Rock Tonic“

Unter seinem Beitrag schrieb May: „Ich habe heute Abend das neue britische Rock-Königtum kennengelernt – The Last Dinner Party – und sie haben es heute Abend im Eventim Apollo total krachen lassen. Was für eine großartige Show! Was für eine Freude!!! Danke Emily, dass du mich eingeladen hast. Das war genau das, was ich brauchte – eine gute alte Dosis Rock Tonic. Leute, ihr müsst diese Jungs sehen!“

Mit einem weiteren Posting untermauerte der 77-Jährige seine positive Erfahrung. Während des musikalischen Höhepunktes von NOTHING MATTERS filmte er den Konfetti-Regen, den The Last Dinner Party von der Decke hat fallen lassen.

May beeinflusste Roberts Gitarrenspiel

Bereits Anfang des Jahres teilte Emily Roberts der „Total Guitar“ mit, wie May ihr Instrumentenspiel inspirierte. Die Gitarristin sei als Brian May in einer Queen-Tribute-Band aufgetreten. Das hätte ihre Kunst mit den Saiten zu einem neuen Level angehoben. Ebenso habe es ihre Gitarrenparts auf dem Debütalbum PRELUDE TO ECSTASY positiv beeinflusst.

Die Gruppe reagierte auf Mays Lob mit einem eigenen Post:

The Last Dinner Partys guter Draht zu den Fans

Anscheinend berührte das Ensemble nicht nur Brian May mit seiner Musik. Auch scheint The Last Dinner Party bei ihren Fans einen tiefen Nerv zu treffen. Bei einem Gespräch mit dem „NME“ meinten sie: „Es gibt Kinder, die in der Schule wegen ihrer Sexualität oder der Art und Weise, wie sie sich präsentieren, wegen ihres Aussehens oder der Musik, die sie mögen, ausgegrenzt wurden. Sie haben jetzt das Gefühl, dass sie bei uns ein Gefühl der Gemeinschaft gefunden haben.“ So könnten sich die Hörer:innen mit „den Themen des Albums identifizieren“.

Übrigens schauen die Mädels auf ihrer Tournee im November auch in Deutschland vorbei.

Tourdaten: