Lollapalooza Berlin 2018: Seht hier das Festival im Live-Stream

An diesem Wochenende geht das Lollapalooza Festival in die vierte Runde. Nachdem die Veranstaltung in den letzten Jahren viel umgezogen ist, wird in diesem Jahr das Olympiastadion und der umliegende Olympiapark in Berlin Westend genutzt und in ein Gelände voller knalliger Kuriositäten und (überwiegend) guter Musik verwandelt.

Für all diejenigen, die am Wochenende irgendwo, aber nicht auf dem Lollapalooza Festival sind, haben wir hier den Live-Stream.

Auch interessant Meinung Warum „Wir sind mehr“ auf dem Lollapalooza in Berlin weitergehen könnte – und sollte ARTE Concert ist nämlich wieder vor Ort und filmt die besten Konzerte, die Ihr dann gemütlich von zuhause aus anschauen könnt. Entweder im Live-Stream oder als Video-On-Demand.

Acts, die Ihr am Samstag auf keinen Fall verpassen solltet? Kat Frankie und Ben Howard, zum Beispiel. Natürlich werden auch die Auftritte der Headliner des ersten Festivaltags Casper, The National, The Weeknd und K.I.Z. online verfügbar sein.

Lollapalooza Festival: Live-Stream für Samstag, den 08. September 2018

Am zweiten Festivaltag geht es ab auf dem Screen mit Giant Rooks, Freundeskreis und Liam Gallagher. Imagine Dragons sind für viele wohl der Höhepunkt des sonntäglichen Live-Streams.

Lollapalooza Festival: Live-Stream für Sonntag, den 09. September 2018

Wenn Euch das Line-up jetzt doch so sehr anmacht, dass Ihr Euch kaum halten könnt: Tickets gibt es auch so kurz vor Festivalbeginn noch. Wo die erhältlich sind, erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Hauptstadt-Festival oder direkt auf der offiziellen Festivalseite. Dort gibt es übrigens auch eine interaktive Checkliste, sodass Ihr ja nichts Wichtiges auf dem Weg zum Festivalgelände vergesst.

Aber ob live dabei oder irgendwie verbunden über den Live-Stream – auf ein Neues: Verrückte Festival-Besucher und wildes Einhorngehüpfe in der Hauptstadt waren schon lange nicht mehr so nah.