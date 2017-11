Lollapalooza Festival Berlin 2018: Alle Infos zum Hauptstadt-Festival

Die letzten Konfettischnipsel waren nach dem Lollapalooza 2017 noch nicht aufgesammelt, schon begannen die Spekulationen um Line-up und Location der vierten Lolla-Auflage im Jahr 2018, denn auch die Rennbahn Hoppegarten sollte nicht die endgültige Heimat des Festivals von Perry Farrell werden. Seit kurzem wissen wir: 2018 findet das Lollapalooza Berlin am 08. und 09. September im Olympiastadion und Olympiapark im Berliner Westen statt.

Das gesamte Line-up – alle Bands beim Lollapalooza Berlin 2018

Noch sind keine Bands und Acts für die vierte Ausgabe des Lollapalooza Berlin bestätigt worden. Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir diesen Artikel für Euch.

Die neue Location: Olympiastadion und Olympiapark Berlin

Adresse:

Olympiastadion Berlin

Olympischer Platz 3

14053 Berlin

Tickets

Die Ticket-Preise für das zweitägige Festival liegen 2018 bei 139 Euro. Noch sind „Early Bird“-Tickets zum Preis von 129 Euro verfügbar. Informationen zu Tages-Tickets gibt es derzeit noch nicht. Das durch seine „Kidzapalooza“-Area für Kinder und Jugendliche besonders attraktive Festival bietet 11- bis 14-jährigen besonders ermäßigte Tickets an, Informationen zum Preis stehen noch aus.

Tickets bekommt Ihr bei lollapaloozade.com und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Anfahrt

Für alle, die sich die Anfahrt nicht direkt von Google Maps erklären lassen möchten: Hier die wichtigsten Informationen. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Zug anreist, kommt sowohl mit der U- (U2) als auch der S-Bahn (S5) vom Berliner Stadtzentrum in etwa 45 Minuten zur Station Olympiastadion.

Mit dem PKW erreicht man das Gelände je nach Verkehrslage am besten über die A100 oder die B2. Die Parkplatzsituation ist derzeit noch nicht bekannt, wir empfehlen also die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Kidzapalooza

Als einziges großes Festival in Deutschland integriert das Lollapalooza einen eigenen Bereich auf dem Festivalgelände für Kinder: Kidzapalooza. In dieser Area können Kinder jeden Alters an kreativen Projekten teilnehmen, Geschicklichkeitsübungen ausprobieren und natürlich spielen. Außerdem wird für das Kinderprogramm beim Lollapalooza eine Reihe altersegrechter Künstler engagiert. Festivalbegeisterte Kinder können dort also beispielsweise auch Zaubertricks bewundern und bei Singkursen mit den Profis mitmachen.