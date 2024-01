David Bowie: Tochter spricht über ihre psychische Gesundheit

„Ich verwechselte das Leben mit dem Überleben des Lebens", teilt Alexandria Zahra Jones auf Instagram.

Die Tochter von David Bowie hat in den letzten Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen gehabt. Am Samstag (16. Januar) hat Alexandria Zahra Jones, genannt Lexi Jones, dazu auf Instagram einen Beitrag geteilt. Der Post, den sie „Eine Erinnerung an mein jüngeres Ich“ genannt hat, trägt die Hashtags „mentalwellnessawarenessmonth“ und „mentalhealthawareness“ (auf deutsch: Monat des psychischen Gesundheitsbewusstseins und Bewusstsein für psychische Gesundheit).

So sieht Alexandria Zahra Jones heute aus:

Menschen, die sie liebt, sollten ihren Schmerz spüren

„Mein jüngeres zerbrechliches Ich hatte schnell begonnen, den Kampf gegen mein chemisch unausgeglichenes Gehirn zu verlieren“, fangen die Zeilen der Tochter aus Bowies Ehe mit dem Model Iman Abdulmajid an. Jones mischte sich in Dinge ein, indem sie sich „in Situationen begab, die zum ohnehin schon bröckelnden Fundament“ ihrer Familie beitrugen. „Es kam zu einsamer Isolation, unerwarteten Todesfällen von geliebten Menschen und sogar zu solchen, die ich beinahe selbst erlebt hätte.“

Weiter schrieb die 23-Jährige: „Ich verwechselte das Leben mit dem Überleben des Lebens, indem ich die bodenlose Leere meines Körpers füllte und mich in Giften und Gift ertränkte.“ Menschen, die sie am meisten liebt, hat sie „mit hasserfüllten Worten verletzt“, „um sie wenigstens ein bisschen von dem Schmerz spüren zu lassen“, den sie selbst täglich gespürt hat.

Lexi Jones beschrieb, dass sie mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und es ihr an Selbstreflexion fehlte. Dass sie sich „zu einem so gewalttätigen und wütenden Menschen entwickelt hatte, war ein unglaublicher Widerspruch zu dem süßen und sanften kleinen Mädchen“, das sie einmal war.

Abschließend sagte Bowies Tochter, dass sie gelernt hat, sich selbst zu verzeihen und nicht in der Vergangenheit zu verweilen und sich „einfach an das kleine Mädchen“ erinnert, das sie einmal war.

Heilen durch die Schönheit der Kunst

Auch auf ihrer Website, auf der Jones ihre Kunst verkauft, geht sie offen mit ihrer mentalen Gesundheit um. Dort schreibt sie: „Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich mit psychischen Problemen zu kämpfen, und das Schaffen von Kunst war für mich immer ein Bewältigungsmechanismus, um aus dunklen Situationen herauszukommen, aus denen ich keinen Ausweg sah.“

Weiter: „Psychische Probleme sind etwas, mit dem viele von uns zu kämpfen haben, das aber gleichzeitig mit einem gesellschaftlichen Stigma behaftet ist, so dass es heikel und peinlich ist, darüber zu sprechen, was nicht der Fall sein sollte. Es ist in Ordnung, dass es einem nicht gut geht, aber es ist auch wichtig, ein Ventil zu finden, das für Euch funktioniert.“

In ihrer aktuellen „Pieces of me“-Kollektion, geht es darum, sich zusammenzuschließen, um durch die Schönheit der Kunst zu heilen.

David Bowie und Alexandria Zahra Jones

Die 23-Jährige teilt auf Instagram häufiger alte Videos, die sie selbst als kleines Mädchen mit ihrem Vater David Bowie zeigen. Als der Sänger 2016 an einer Krebserkrankung starb war Jones 15 Jahre alt. Seht hier eines, in dem die beiden gemeinsam tanzen und ein anderes, in dem Vater und Tochter auf einem Keyboard spielen:

