David Bowie wird mit einer Straße in Paris geehrt

Bowie wäre an dem Tag der Umbenennung 77 Jahre alt geworden.

Ein Tribut an David Bowie wurde am 8. Januar 2024 in Paris eingeweiht, als die Stadt eine Straße nach dem Musiker benannt hat. Die „Rue David Bowie“ liegt im 13. Arrondissement im Pariser Südosten, gegenüber des Konzertsaals, in dem der Sänger letztmalig im Oktober 2003 bei seiner letzten Welttournee auftrat. Am Tag der Umbenennung hätte die britische Ikone seinen 77. Geburtstag gefeiert. Bowie starb am 10. Januar 2016 an Krebs.

So wurde die Umbenennung in Paris zelebriert:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Benennung der Straße ehrt den Künstler als kulturelle Ikone, Visionär und Inspiration. Der „Under Pressure“-Interpret prägte nicht nur die Musiklandschaft, sondern erweiterte die Grenzen der Kunst, Mode und Kreativität. Sein erster Gig in Paris 1965 war sein erstes Konzert außerhalb von Großbritannien. Die „Rue David Bowie“ befindet sich zwischen zwei modernen Bürogebäuden, darunter die Hauptsitze der Zeitungen „Le Monde“ und „L’Obs“, und mündet in die Avenue Pierre-Mendes-France, die mit der künftigen Brücke verbunden sein wird, die die Avenue mit dem Boulevard de l’Hopital in der Nähe des Bahnhofs Austerlitz und des Krankenhauses Pitie-Salpetriere verbindet. Gegenüber der Straße ist zudem der Konzertsaal, in dem der Künstler 2003 bei seiner letzten Welttournee auftrat.

Begleitet wurde die Eröffnung der David-Bowie-Straße von einer Veranstaltung im „Salle des Fetes“. In der „Galerie Athéna“ wird außerdem bis zum 14. Januar eine Reihe von Fotografien und Gemälden über den Sänger ausgestellt.

„Neue“ David-Bowie-Platte am 20. April

Zu Bowies Geburtstag soll 2024 auch ein spezielle Vinyl veröffentlicht werden. Am diesjährigen Record Store Day (20. April) wird WAITING IN THE SKY (BEFORE THE STARMAN CAME TO EARTH) erscheinen. Die Platte enthält die meisten Songs der ursprünglichen Tracklist des 1972er-Albums THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS. Es finden sich außerdem vier Songs wieder, die es in den 70ern nicht auf das Album geschafft haben.