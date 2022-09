Loyle Carner: Neue Single, Album-Ankündigung und Live-Gig auf dem Reeperbahn-Festival

Der britische Rapper Loyle Carner veröffentlicht mit „Nobody Knows (Ladas Road)“ einen weiteren Vorboten auf das kommende Album HUGO, das am 21. Oktober erscheint. Außerdem spielt er am 21. September ein Konzert auf dem Reeperbahn Festival.

Neben „Nobody Knows (Ladas Road)“ erschienen im Vorfeld bereits die beiden Single-Auskopplungen „Georgetown“ mit John Agard und „Hate“. Nach Angaben der Pressemitteilung richte sich das angekündigte Album „an seine eigene Herkunft, von der er lange Zeit nicht wusste, wo ihre Wurzeln liegen, halb weiß, halb Schwarz“. Das Werk umfasst zehn Tracks, die während der Pandemie entstanden sind.

Eine Hommage an Carners Vater

Parallel zum neuen Release erschien am 14. September außerdem das monochrome Musikvideo zu „Nobody Knows (Ladas Road)“, die die Beziehung zu Carners leiblichem Vater thematisiert: „’Nobody Knows‘ ist ein Song über Vaterschaft, Vergebung und die Lücken dazwischen. Der Raum zwischen zwei Absoluten. Jeder weiß, wie es sich anfühlt, ein anderer zu sein. Dies sind die Worte, die ich schrieb, als ich mich so fühlte“, so der Rapper.

Am 21. September wird Carner das diesjährige Reeperbahn Festival in Hamburg eröffnen, auf dem er unter anderem seine neuen Songs „Georgetown“, „Hate“ und „Nobody Knows (Ladas Road)“ spielen wird.

Seht hier das Musikvideo zu „Nobody Knows (Ladas Road)“:

HUGO – Trackliste: