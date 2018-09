Macaulay Culkin bewirbt sich bei J.K. Rowling für „Phantastische Tierwesen“

Alle Jahre wieder, pünktlich zu Weihnachten, stellt sich die halbe Welt eine Frage: Was treibt eigentlich Macaulay Culkin? Die Antwort: nicht wahnsinnig viel. Zuletzt wurde er bei einem Wrestling-Event gesehen, davor war er mit seiner Band The Pizza Underground auf diversen Bühnen und privat wahrscheinlich gern im K-Hole unterwegs. Filme drehte Culkin, seit „Kevin – Allein zu Haus“ ein Weltstar, nicht mehr wirklich, manchmal stolpert er für einen befreundeten Regisseur oder den Musiker Adam Green für einen Gastauftritt durchs Bild.

Auch interessant „Phantastische Tierwesen“: Trailer-Detail lässt „Harry Potter“-Fans rätseln und sorgt für Rassismus-Vorwürfe Doch nun hat Macaulay Culkin ein Projekt gefunden, dem er sich sogar offensiv anbietet. Nach dem Trailer-Release zum kommenden „Phantastische Tierwesen“, der Vorgeschichte zu „Harry Potter“, schrieb Culkin Autorin Joanne K. Rowling an.

Insgesamt werden fünf Filme um die Konflikte in der Zauberwelt von Rowling geschrieben, im November startet erst der zweite der Reihe in den Kinos und wird den Beinamen „Grindelwalds Verbrechen“tragen.

Rowling, so Culkin, solle ihm doch bitte eine Rolle in einem der „Tierwesen“-Filme geben, die in den nächsten Jahren gedreht werden. Der 38 Jahre alte Schauspieler hat inmitten einer kleinen Rassismus-Debatte, die um eine Figur des Films entstanden ist, eine Bewerbung via Tweet herausgeschickt:

Hey @jk_rowling I’m with you!

Nagini can be whatever she wants to be! She’s a strong woman/snake.

Also, can you write me into the next movie? I’m Macaulay Culkin (From Home Alone: The Movie) and I was also a Pagemaster (experienced with magic)…

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 26. September 2018