Machine Gun Kelly springt mit geballten Fäusten auf, als Fan auf Bühne kommt

„Lass mich verdammt noch mal in Ruhe“, begegnet er dem Mann, der ihm auf der Stage entgegenläuft.

Bei der „Forbes’ Under 30 Summit“ wollte Machine Gun Kelly eigentlich über sein eigenes Business sprechen, doch mitten im Redefluss wurde er durch einen heraneilenden Mann unterbrochen. Dieser war an der Security vorbeigekommen und gerade dabei, auf den 33-jährigen Musiker zuzulaufen, als dieser von seinem Sitz mit geballten Fäusten aufsprang und ihn mit Worten zu stoppen versuchte. „Lass mich verdammt noch mal in Ruhe“, begegnete Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, dem Mann.

Machine Gun Kelly war auf die Konferenz in Cleveland, im US-Bundesstaat Ohio, eingeladen worden, um dort unter anderem über die Entwicklung seines eigenen Cafés, 27 Club Coffee, zu sprechen, welches ebenfalls in Cleveland ansässig ist.

Die Mitschnitte vom Event zeigen aber vor allem den Moment, in dem der Unbekannte die Bühne erklommen hat und auf den Künstler zusteuert, der weiterhin sagte: „Was machst du da? Das sieht schlecht aus. Zwing’ mich nicht, das zu tun“. Was genau Baker mit seiner Aussage meint, bleibt unklar. Der Mann stoppte in jedem Fall und gestikulierte so, dass es den Anschein machte, er wolle den Musiker nicht verletzen. Danach wurde er von dem Sicherheitsteam von der Veranstaltung entfernt. Ob gegen den Unbekannten von Machine Gun Kelly oder den Veranstalter:innen geklagt wird, ist aktuell nicht klar.

Nachdem auf der Stage wieder Ruhe einkehrte, entschuldigte sich Baker beim Publikum für seine unbedachte Reaktion, erhielt von diesem jedoch vor allem Zuspruch für seinen Umgang mit der unübersichtlichen Situation.

Seht hier einen Mitschnitt der Situation:

Zuletzt veröffentlichte Machine Gun Kelly das Album MAINSTREAM SELLOUT (2022), mit dem er bei den Grammys 2023 in der Kategorie „Best Rock Album“ nominiert wurde.