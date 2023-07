Machine Gun Kelly schlägt Fan auf dessen Wunsch ins Gesicht (Video)

Wegen einer ungewöhnlichen Bitte an Machine Gun Kelly ist ein Fan extra aus Mexiko nach Belgien gereist.

Bei seinem Auftritt auf dem Rock Werchter Festival in Belgien am Samstag (1. Juli) erfüllte Machine Gun Kelly einem Fan seinen größten Wunsch: einmal von MGK ins Gesicht geschlagen zu werden.

In letzter Zeit häuften sich Vorfälle, bei denen Künstler:innen auf der Bühne von Konzertbesucher:innen angegriffen werden. So wurde Bebe Rexha beispielsweise am Kopf von einem Handy getroffen, das aus der Menge auf die Sängerin geschleudert wurde. Ava Max wurde bei einem Auftritt in L.A. sogar von einem Konzertbesucher, der sich unerlaubten Zugang zur Bühne verschafft hatte, geohrfeigt.

Bei Machine Gun Kelly ist dagegen der Musiker selbst derjenige, der austeilt. Zumindest beim Konzert in Belgien. Mitten im Gig unterbrach der 33-jährige Künstler aus Texas sein Set, weil ihm ein Fan auffiel, der ein Schild mit einer ganz besonderen Bitte an den Sänger Richtung Bühne hielt: „I just came from Mexico 4 u 2 punch me in the face“. Was zu Deutsch heißt: Die Person reiste extra aus Mexiko an, um sich von MGK ins Gesicht schlagen zu lassen. Der Künstler, der bürgerlich Colson Baker heißt, las das Schild der Menge laut vor und wunderte sich danach erst einmal ausführlich darüber. „Warum willst du unbedingt, dass ich dir ins Gesicht schlage?“, fragte er den mexikanischen Konzertbesucher, welcher ihm „Ich liebe dich!“ entgegnete. Im Folgenden erklärte MGK: „Ich trage Ringe, der Scheiß wird echt wehtun“.

„Ich weiß noch nicht, ob ich es tun werde, aber ich denke darüber nach“, äußerte sich der Musiker, der seit 2022 mit Schauspielerin Megan Fox verlobt ist. Eine halbe Stunde später stand seine Entscheidung aber fest. Also stieg der Sänger von der Bühne und ging zu dem Fan in der ersten Reihe, um ihm sein Wunsch zu erfüllen. Nach einem Faustschlag ins Gesicht des Mexikaners, der zumindest den Mitschnitten nach zu urteilen nicht nach einem Ausholen mit voller Wucht aussieht, sagte MGK ins Mikro, dass er den Mann, den er gerade noch schlug, lieben würde. Im Folgenden ging es mit der normalen Performance weiter und der Fan wirkte sichtlich erfreut.

Mit der Caption „Making dreams come true“ (auf Deutsch: „Träume wahr werden lassen“) veröffentlichte Machine Gun Kelly auf seinem Instagram-Account ein Video der Aktion:

Aktuell ist MGK auf Tournee. Berlin beehrte er Anfang Juni mit einer Show.

Zuletzt veröffentlichte Machine Gun Kelly das Album MAINSTREAM SELLOUT (2022), mit dem er bei den Grammys 2023 in der Kategorie „Best Rock Album“ nominiert wurde.