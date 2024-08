Macklemore feiert live mit flüchtiger Straftäterin – dann wird sie festgenommen

Macklemore holt einen Fan auf die Bühne, sie singen zusammen, es werden Fotos und Videos gepostet, sie wird verhaftet.

Während eines Konzerts von Macklemore in Bratislava wurde aus einem unvergesslichen Festivalmoment für eine junge Frau schnell eine äußerst unangenehme Realität: Ihr Auftritt auf der Bühne endete im Gefängnis.

Der Rapper, bekannt für Hits wie „Thrift Shop“ und „Can’t Hold Us“, trat am Samstagabend (17. August) auf dem Lovestream-Festival vor etwa 40.000 Besucher:innen auf. Nach etwa einer Stunde auf der Bühne des ehemaligen Flugplatzes in Bratislava war es Zeit für etwas ganz Besonderes. Macklemore entschied sich, das Publikum noch mehr einzubeziehen. Er holte einen junge Fan aus den vorderen Reihen auf die Stage – eine spontane Aktion mit Folgen. Samantha durfte mit dem US-Musiker tanzen, singen und das Mikrofon halten.

Doch dieser aufsehenerregende Moment wurde zum Verhängnis für Samantha. Die Frau, die auf dem Festivalgelände sichtlich ihre Zeit genoss, stellte sich nämlich als eine gesuchte Straftäterin heraus – und schließlich wurde sie in Gewahrsam genommen.

Wie konnte jemand, der auf einer landesweiten Fahndungsliste steht, im Rampenlicht stehen, ohne aufzufallen?

Wie konnte das passieren? Und zwar so: Nach der Zeit auf der Bühne teilte der Fan Fotos und Videos ihres großen Moments in den sozialen Medien. Diese Bilder und Clips wurden von einem aufmerksamen Nutzer gesehen, der die 24-Jährige von einem Fahndungsfoto des slowakischen Innenministeriums erkannte und der dann die Polizei alarmierte. Noch während des Konzerts wurde die Frau auf dem Festivalgelände festgenommen.

„Es scheint, als ob sie so in ihren Auftritt vertieft war, dass sie völlig vergaß, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben ist“, erklärte ein Polizeisprecher nach der Inhaftnahme, so „Bild“. Sie wurde auf das nahegelegene Polizeirevier gebracht, wo sie sich nun mit den Konsequenzen ihrer flüchtigen Abenteuer auseinandersetzen muss.

Warum genau Samantha, deren Nachnahme nicht weiter öffentlich mitgeteilt wurde, auf der Fahndungsliste stand, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Behörden haben die Details ihres Verbrechens bislang nicht veröffentlicht.

Es stellt sich jedoch heraus, dass Samantha bereits in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt hatte. 2019 machte sie beim UEFA-Europa-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und PAOK Thessaloniki für Schlagzeilen, da sie halbnackt auf das Spielfeld stürmte und die Zuschauer:innen mit ihrer Aktion überrumpelte. Für diesen Flitzer-Auftritt wurde sie mit einer Geldstrafe beziehungsweise einer viermonatigen Haftstrafe belegt – weder zahlte sie den Betrag noch trat sie die Zeit im Gefängnis an.