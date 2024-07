Rita Ora musste nach Einlieferung ins Krankenhaus ihren Gig in Ungarn absagen. Hier mehr Infos.

In einer inzwischen gelöschten Instagram-Story informierte die Sängerin Rita Ora ihre Fans über die Absage ihres Festivalauftritts. In ihrer Nachricht schrieb sie: „Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich heute Abend nicht beim Campus Fesztival auftreten kann. Nach einer Nacht im Krankenhaus in Budapest muss ich mich gründlich ausruhen und den Anweisungen der Ärzte folgen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rita Ora entschuldigt sich bei Fans nach abgesagtem Auftritt

Am Samstag, den 27. Juli 2024, hätte Rita Ora in Debrecen, Ungarn, ein Konzert geben sollen. Doch stattdessen verbrachte die 33-Jährige die Nacht von Freitag auf Samstag im Krankenhaus und konnte daher nicht wie geplant auftreten. Ora entschuldigte sich bei ihren Fans und bedankte sich gleichzeitig für deren Verständnis. Sie fügte hinzu: „Es tut mir so leid für meine Fans, die heute dabei sein werden, und ich bin euch wirklich dankbar für euer Verständnis.“ Laut Kommentaren auf X erwähnte Ora kurz, dass sie an Nierensteinen leidet, entfernte diesen Beitrag jedoch schnell wieder. Seitdem hat sie keine weiteren Details zu ihrem Gesundheitszustand oder dem Grund ihres Krankenhausaufenthalts bekannt gegeben.

Kommender Auftritt unsicher: Gesundheitszustand wirft Fragen auf

Vor wenigen Tagen am 26. Juli 2024 hatte Rita Ora noch ein Konzert in Vilnius, Litauen, gegeben, wo sie vor etwa 50.000 Zuschauer:innen auftrat. Trotz Regens zeigte sich die Sängerin in bester Laune und performte in auffälliger Kleidung. Der nächste geplante Auftritt von Rita Ora ist für den 16. August beim Lovestream Festival in der Slowakei angesetzt, wo sie neben großen Namen wie 50 Cent und Macklemore live spielen soll. Derzeit ist noch unklar, ob ihre gesundheitlichen Probleme Auswirkungen auf die kommenden Gigs haben werden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das Campus Fesztivál bestätigte die Absage mit einem knappen Verweis auf „Krankheit“. Das Fesztival veröffentlichte zudem Oras Erklärung auf Instagram und wünschte der Sängerin eine schnelle Genesung. Auch die Reaktionen ihrer Fans auf die Absage waren überwiegend verständnisvoll und unterstützend. Viele wünschten ihr schnelle Genesung und drückten ihre besten Wünsche aus.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Kürzlich erst besuchte Ora die Premiere von „Descendants: The Rise of Red“ und genoss die Zeit beim Sydney-Stopp der „Eras Tour“ von Taylor Swift, bei der sie mit Katy Perry und Travis Kelce abgelichtet wurde.