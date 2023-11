Zack de la Rocha nimmt an einem Pro-Palästina-Marsch teil

Statt zur „Rock & Roll Hall of Fame“-Feier ging es für den RATM-Sänger auf eine Demonstration.

Rage Against the Machine sind am Freitag, 03. November, in der „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden. Zur dazugehörigen Zeremonie erschien Sänger Zack de la Rocha allerdings nicht, weil er stattdessen an einem Pro-Palästina-Marsch in Washington, D.C. teilnahm.

Demo statt Selbstfeier

Auf X (ehemals Twitter) teilte der Video-Creator „hate5six“ ein Foto von sich zusammen mit Zack de la Rocha auf der besagten Demonstration. In der Caption führte der User aus, dass er gemeinsam mit 300.000 Menschen zur „Unterstützung der palästinensischen Selbstbestimmung“ beim Marsch war und dort auch das RATM-Mitglied traf. Über seine Unterhaltung mit dem Musiker teilte er mit:

„Wir haben eine Weile darüber gesprochen, dass dies ein Wendepunkt in der Geschichte ist. Die Menschen wachen auf und erkennen, wie sehr der Kampf um Befreiung miteinander verbunden ist, von Ferguson bis Gaza.“

Tom Morello alleine auf der Bühne

Bei der Zeremonie der „Rock & Roll Hall of Fame“ erschien letztlich nur RATM-Gitarrist Tom Morello. Er hielt im Namen der Band die Dankesrede und ließ in diesem Rahmen auch verlauten, dass die Gruppe „unterschiedliche Sichtweisen auf viele Dinge“ hätte. Weiterhin zelebrierte politisches Engagement in der Gesellschaft:

„Die Welt wird von durchschnittlichen, alltäglichen Menschen verändert, die genug haben, und die bereit sind, sich für ein menschlicheres, friedlicheres und gerechteres Land und einen besseren Planeten einzusetzen. Und das ist es, was ich heute Abend hier feiern möchte.“

Zudem gab Morello Tipps, wie man sich gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten verhalten könnte: „Fans fragen oft: ‚Was kann ich tun?‘ Fangen wir mal damit an … Erstens: Träume groß und gib dich nicht zufrieden. Zweitens: Strebe nach der Welt, die du wirklich willst, ohne Kompromisse oder Entschuldigungen. Und drittens: Warte nicht auf uns. Die Wut ist nicht hier, aber du bist es … Wenn du einen Chef hast, trete einer Gewerkschaft bei. Wenn du ein Student bist, gründe eine Untergrundzeitung. Wenn du ein Anarchist bist, wirf einen Ziegelstein. Wenn du ein Soldat oder ein Polizist bist, folge deinem Bewusstsein, nicht deinen Befehlen.“