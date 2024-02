Amy Winehouse: Davidstern an Statue mit Pro-Palästina-Sticker beklebt

Ein Sprecher der Campaign Against Antisemitism verurteilte den Vorfall als Antisemitismus.

Die Statue der Sängerin Amy Winehouse am Londoner Camden Market ist Opfer von Vandalismus worden. Die Davidstern-Kette, die die Figur um den Hals trägt, wurde mit einem Pro-Palästina-Sticker beklebt. Die Metropolitan Police hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem der politisch motivierte Vandalismusvorfall am Montag (19. Februar) entdeckt worden war.

Die Statue, die der Musikerin gewidmet ist und 2014 nach ihrem Tod aufgestellt worden war, wurde durch den Sticker mit der Aufschrift „Palestine“ zu einem Ort des Protests. Nachdem der Vorfall der Polizei gemeldet wurde, entfernte diese den Aufkleber auf der Statue von Amy Winehouse, wie auf dem X-Account des Markts bekannt gegeben wurde. „Camden Market bleibt in erster Linie ein Ort der Vielfalt – ein globales Ziel, das jeden willkommen heißt. Jegliche Form von Diskriminierung auf unserem Gelände wird nicht toleriert“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Die Polizei gab bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit dem Camden Market die Umstände des Vorfalls untersucht, einschließlich der Überprüfung von Überwachungsaufnahmen.

Amy Winehouse: Ein antisemitischer Akt gegen die Sängerin

Die Britin wurde von ihren Eltern im jüdischen Glauben erzogen und trug oft einen Davidstern-Anhänger. Obwohl sie in Interviews betonte, dass sie nicht religiös sei, sei die Sängerin stolz auf ihre kulturelle Herkunft und Traditionen gewesen, wie ihr Bruder einst sagte.

Ein Sprecher der Campaign Against Antisemitism verurteilte den Vorfall als Antisemitismus. Er wies darauf hin, dass das Bedecken des Davidsterns, eines bekannten Symbols des Judentums, auf einer Statue einer britisch-jüdischen Sängerin mit einem Aufkleber der palästinensischen Flagge antisemitisch sei.

Das Biopic über die verstorbene Musikerin, „Back To Black“ erscheint – früher als ursprünglich geplant – am 11. April in den deutschen Kinos. In dem Film von Sam Taylor-Johnsons („Fifty Shades of Grey“) wird man Marisa Abela („Industry“) als Amy Winehouse auf der Leinwand sehen.