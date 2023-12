„Like A Prayer“: der beliebteste Madonna-Hit?

Der Song führt die von Hörer:innen von BBC Radio 2 gewählte Liste an, dicht gefolgt von „Vogue“.

Die Zuhörer:innen von „BBC Radio 2“ haben „Like A Prayer“ von Madonna zum beliebtesten Song der Pop-Ikone gewählt. Der Hit aus dem Jahr 1989 erreichte den Spitzenplatz in „Your Ultimate Madonna Song“, einer Top-40-Liste, der durch eine Abstimmung zusammengestellt wurde. Diese wurde letzten Monat in der „The Zoe Ball Breakfast Show“gestartet und endete am 8. Dezember.

Teilnehmer:innen wurden aufgefordert, bis zu fünf ihrer Lieblingssongs von Madonna aus den 61 Top-Ten-Hits in Großbritannien auszuwählen. Auf „Like A Prayer“ folgen Stücke wie „Vogue“, „Into The Groove“, „Papa Don’t Preach“ und „Like A Virgin“. Die vollständige Liste der Gewinner-Tracks gibt es hier:

Top 40 der Madonna-Hits (laut BBC Radio 2)

„Like A Prayer“ „Vogue“ „Into The Groove“ „Papa Don’t Preach“ „Like A Virgin“ „Borderline“ „Crazy For You“ „Ray Of Light“ „Holiday“ „Material Girl“ „La Isla Bonita“ „Hung Up“ „Live To Tell“ „Frozen“ „True Blue“ „Beautiful Stranger“ „Express Yourself“ „Cherish“ „Open Your Heart“ „Dear Jessie“ „Music“ „This Used To Be My Playground“ „Justify My Love“ „Dress You Up“ „Don’t Cry For Me Argentina“ „Deeper and Deeper“ „Who’s That Girl“ „Don’t Tell Me“ „The Power Of Good-Bye“ „American Pie“ „You’ll See“ „Rain“ „4 Minutes (feat. Justin Timberlake)“ „Erotica“ „Hanky Panky“ „Sorry“ „Nothing Really Matters“ „Drowned World (Substitute For Love)“ „Die Another Day“ „What It Feels Like For A Girl“

„Radio 2 Celebrates Madonna“

Die Wahl zum Top-Song ist aber nur ein Teil einer größeren Reihe des BBC-Senders rund um Madonna.

Die „Queen Of Pop“ wird am Neujahrstag auf Radio 2 mit einem dreistündigen Spezial namens „Your Ultimate Madonna Song“ gefeiert. Die Moderation erfolgt durch Scott Mills und Michelle Visage, mit speziellen Programmen wie „My Queen – Madonna“ und „Madonna at the BBC“. Mills präsentiert in der Neujahrsshow unter anderem erneut die Top-40-Hits der Hörer und enthüllt dabei zusätzlich Fakten, Statistiken und Einblicke hinter die Kulissen aus BBC-Archiv-Interviewausschnitten mit Madonna.

Alle Sendungen sind Teil der neuen „Radio 2 Celebrates Madonna“-Reihe und exklusiv auf BBC Sounds verfügbar.