Madonna: Hier wohnt die Queen of Pop in Köln

Für ihren Aufenthalt in Köln hat sich Pop-Superstar Madonna ein bekanntes Luxushotel ausgesucht.

Am Mittwochabend (15.11.) spielt Madonna in Köln das erste von vier Deutschland-Konzerten ihrer „The Celebration Tour“. Der Pop-Megastar kam bereits am Vortag im strömenden Regen in der Stadt am Rhein an.

Wie „Bild“ berichtet, landete die Musikerin am Dienstagabend mit einer Privatmaschine aus Paris am Flughafen Köln/Bonn. Dann ließ sie sich, gemeinsam mit ihrem Team, von einer Limousine ins Luxushotel Excelsior Ernst chauffieren. Dort hatte sie auch bereits bei ihrem Köln-Auftritt 2015 gewohnt. Das Hotel ist bei Prominenten sehr beliebt – neben Madonna gastierten dort auch bereits Robbie Williams und König (damals noch Prince) Charles. Bei ihrem letzten Aufenthalt im Excelsior Ernst 2015 war sie von einer größeren Gruppe enthusiastischer Fans empfangen worden:

Bei ihrer Ankunft zeigte sich Madonna mit schwarzem Cap und großer Sonnenbrille – ihr Leibwächter hielt ihr den Regenschirm. Die Musikerin spielt am Folgetag ein weiteres Köln-Konzert, Ende November stehen zwei Berlin-Konzerte am Programm.

MADONNA – The Celebration Tour

Mi. 15.11.2023 Köln Lanxess Arena

Do. 16.11.2023 Köln Lanxess Arena – Zusatztermin

Di. 28.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena

Mi. 29.11.2023 Berlin Mercedes-Benz Arena – Zusatztermin