Madonna datet nun den Boxtrainer Josh Popper

Madonna bei den MTV Music VIdeo Awards in New York, 2021.

Kurz nachdem Madonna den Tod ihres Bruders Anthony Ciccone betrauerte, richtet sich die Anteilnahme an ihrem Leben auf eine erfreulicherere Seite. Sie datet offenbar, Berichten und einem Instagram-Post zufolge, den 29-jährigen Boxer und Boxtrainer Josh Popper. Bereits am 12. Februar veröffentlichte dieser, nachdem er einen Kampf siegreich beendet hatte, ein Foto mit der 64-Jährigen. Sie hält sich, ein mutmaßliches Zeichen von Intimität, fest am Arm des Sportlers fest.

Mitte Februar waren Gerüchte aufgekommen, dass die Sängerin und ihr 23-jähriger Ex-Freund, das Model Andrew Darnell, getrennte Wege gehen. Das Datum unter dem Post von Josh Popper bestätigt dies nun nachträglich und korrigiert die Zeitachse des Ablaufs noch einmal.

Den Boxer hat Madonna wohl kennengelernt, weil er eines ihrer sechs Kinder trainieren soll. Seine Karriere als Trainer ist für Popper der letzte Schritt in einer längeren athletischen Laufbahn. 2016 war der damals 22-Jährige nach einer College-Football-Karriere zu einem Tryout des NFL-Teams Arizona Cardinals eingeladen worden. Außerdem ist seine Liaison mit Madonna auch nicht sein erster, gewiss aber sein größter Schritt hin zur Prominenz. 2022 trat er in einer Episode der Reality-TV-Serie „Summer House“ auf.

Madonna bereitet sich zur Zeit darauf vor, auf Welttournee zu gehen. Sie kommt dafür auch nach Deutschland. Einem ersten Trailer ist zu entnehmen, dass Boxen definitiv eine Inspiration für die Choreografien ihrer Tänzer*innen gewesen ist.