Madonna live 2023: Dies sind die Ticketpreise und das Video zur Tour

Madonna kommt nach Europa – sie präsentiert die „Four Decades – The Celebration Tour“. Special Guest: Bob The Drag Queen. In Deutschland tritt sie zweimal auf: Am 15. November in der Lanxess Arena in Köln, am 28. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.

Tickets und Preise

Privatkunden bei der Telekom können ab Mittwoch, 18. Januar, 9 Uhr ein MagentaMusik-Prio-Ticket kaufen. Ab 10 Uhr beginnt der Fanclub-Presale. Ab 18 Uhr startet der Presale für alle bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf startet am 20. Januar um 10 Uhr.

Besucher*innen zahlen zwischen 105 Euro für einen Sitzplatz in den hintersten Reihen der Arenen bis hin zu etwa 352 Euro für einen Sitzplatz direkt seitlich der Bühne. Wer einen Stehplatz direkt vor der Bühne möchte, zahlt ungefähr 209 Euro. Dazu gibt es diverse VIP-Kategorien.

Das Video zur Tour

Die Tour kündigt Madonna in einem etwa vierminütigen Video an. Darin zu sehen: Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre und Amy Schumer.

Madonnas Europa-Tournee: Die Termine

Hier die Daten für Europa.

Sa 14. Oktober – London, UK – The O2 Sa 21. Oktober – Antwerpen, BE – Sportpaleis Mi. 25. Oktober – Kopenhagen, DK – Royal Arena Sa 28. Oktober – Stockholm, SE – Tele2 Mi Nov 01 – Barcelona, ES – Palau Sant Jordi Mo Nov 06 – Lissabon, PT – Altice Arena So 12. November – Paris, FR – Accor Arena Mo Nov 13 – Paris, FR – Accor Arena Mi Nov 15 – Köln, DE – Lanxess Arena Thu Nov 23 – Mailand, IT – Mediolanum Forum Di Nov 28 – Berlin, DE – Mercedes-Benz Arena Fr 1. Dezember – Amsterdam, NL – Ziggo Dome

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 18.01.23, 09:00 Uhr (online Pre-Sale, 33 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Mi, 18.01.23, 18:00 Uhr (online Pre-Sale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 20.01.2023, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-madonna-235