Madonna verkündet: Sie arbeitet an neuer Musik

Madonna arbeitet derzeit mit Proudenzt Stuart Price an neuer Musik.

Madonna hat zu Valentinstag ein ganz besonderes Geschenk für ihre Fans: Am Donnerstag (13. Februar), also einen Tag vor Valentinstag, hat die Popsängerin erklärt, dass sie an neuer Musik arbeite. Angeblich soll ihr neues Album die Fortsetzung für ihre gefeierte Platte CONFESSIONS ON A DANCEFLOOR aus dem Jahr 2005 sein. Dieses gewann 2007 sogar einen Grammy für das beste Best Dance/Electronic Album.

Auf Instagram postete Madonna ein Video, bei dem man schnipselweise Aufnahmen aus dem Studio wahrnehmen konnte. Dazu schrieb die 66-Jährige: „Mein Valentinstagsgeschenk an alle meine Fans ist es, euch wissen zu lassen, dass ich mein Herz und meine Seele in meine neue Musik stecke und ich kann es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen!!! Confessions Part 2!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Fans freuen sich

Die Reaktion der Fans war wie zu erwarten: In den Kommentaren hagelt es Emojis, die Freude über die Botschaft ausdrücken. Ihre Anhängerschaft scheint völlig aus dem Häuschen, was kein Wunder ist, denn das letzte Album ,MADAME X, kam vor knapp sechs Jahren heraus.

CONFESSIONS 2 wäre das 15. Album von Madonna.

Madonna arbeitet mit Stuart Price im Studio

Die Sängerin machte schon vor ihrer Valentinstagüberraschung Anspielungen, dass sie an neuer Musik arbeite. Dabei enthüllte sie auch, dass sie wieder mit CONFESSIONS ON A DANCEFLOOR-Produzent Stuart Price im Studio sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Im Dezember postete sie dazu einen Beitrag auf Instagram und schrieb dazu: „Ich arbeite an neuer Musik mit Stuart Price. Die letzten Monate waren Medizin für meine Seele. Songwriting und Musik machen ist der einzige Bereich, in dem ich niemanden um Erlaubnis bitten muss … Ich bin so aufgeregt, es mit euch zu teilen. Wer will im Jahr 2025 neue Musik hören!“

Wann genau ihre Fans aber das neue Album erwarten können, gibt die Sängerin noch nicht bekannt.