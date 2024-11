Madonna: 5 ihrer ikonischsten Bühnen-Momente

Wenn Madonna eine Bühne betritt, dann liefert sie ab. Hier kommen gleich 5 ihre echten Live-Höhepunkte.

Madonna liefert live immer wieder Highlights. Hier kommen die bisher ikonischsten Momente ihrer Karriere im Überblick.

1. „Like A Virgin“ bei den VMAs 1984

Madonna schockierte mit dem Song bei den allerersten MTV Video Music Awards. „Die Leute im Publikum haben nach Luft geschnappt“, als Madonna in einem dekonstruierten Hochzeitskleid die Bühne betrat und sich an ihrem Schleier rieb.

2. „Blond Ambition“-Tour 1990

Einer ihrer berühmtesten Momente: Die Masturbationssimulation auf einem Bett zu „Like A Virgin“. Der sexuelle Charakter der Show führte dazu, dass sie schließlich verboten wurde – vor allem in Rom, nachdem der Pabst zum Boykott aufgerufen hatte.

3. „Girlie Show“-Tour 1993

Es war nicht das Strippen und die simulierten Orgien, die die puerto-ricanischen Fans in Rage versetzten – Madonna rieb während ihres Auftritts auf der Stage die Flagge des Landes zwischen ihren Beinen …

4. Der Britney- und Christina-Kuss 2003

Bei den MTV Video Music Awards sorgte Madonna für Aufsehen, als sie Britney Spears und Christina Aguilera bei einer gemeinsamen Performance von „Like A Virgin“ küsste. Spears’ Ex, Justin Timberlake, und die Crowd sahen verblüfft zu.

5. „Confessions“-Tour 2006

Das Kruzifix war stets ein Bestandteil von Madonnas Kunst. Sie sorfte erneut für Aufruhr, als sie „Live To Tell“ an einem riesigen, glitzernden Kreuz hängend live performte. Sie erklärte, die Inszenierung wäre ihr Kommentar zur AIDS-Katastrophe in Afrika.

Mehr zu Madonna

Ob sie durch ihre provokante Verwendung christlicher Symbole die katholische Kirche gegen sich aufbrachte, ob sie alle schockierte, als sie sich auf Bühnen in den Schritt griff, Konservative vor ihr wegen ihrer Verbindungen zu Homosexuellen und Transpersonen warnten und schäumten, als sie über HIV aufklärte, ob sie Männer verärgerte, weil sie zu selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umging, sie zu dünn oder zu muskulös war, ob sie Frauen küsste und vulgär und forsch daherredete – ihr schlimmstes Verbrechen schien stets gewesen zu sein, dass sie alterte und nicht verschwand: „I think the most controversial thing I have ever done is to stick around.“

Den Höhepunkt hatte diese Chose, als sie 2005 im Video zu „Hung Up“ im pinkfarbenen Body und schwarzen Heels tanzte. Und das 47-jährig! Und obwohl sie vorher einen schweren Unfall hatte. Die Reaktionen schwankten diesmal noch deutlicher als zuvor zwischen Beschämung und Bewunderung. 2023 musste sie ihre „Celebration“-Tour wegen einer schweren bakteriellen Infektion verschieben, kurz darauf stand sie aber doch wieder auf unzähligen Bühnen.

Es sind 40 Jahre, in denen Madonna angeblich schon locker 20 Mal „vorbei“ gewesen ist. 40 Jahre, in denen ihr gesagt wurde, sie soll doch endlich verschwinden und Ruhe geben. 40 Jahre, in denen sie immer wieder bewiesen hat: Pop ist für die Ewigkeit. Pop ist was für jedes Alter. Pop ist nicht nur für Sternchen, die wieder verglühen. Pop ist für ein ganzes Leben. Pop ist Madonna und Madonna ist Pop.

✍️: Paula Irmschler

