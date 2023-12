Måneskin covern Oasis-Song „Don’t Look Back In Anger“ (Video)

Die Band glaubt aber, die Gallaghers würden das Cover für „verdammten Müll“ halten.

Am 19. Dezember haben Måneskin nach etwa vier Monaten ihre „Rush!“-Tour im englischen Manchester zu Ende gebracht. Bei ihrem finalen Konzert performten sie nicht nur ihre eigenen Hits wie „Zitti E Buoni“ und „I Wanna Be Your Slave“, sondern packten auch ein Cover von „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis aus.

Italienischer Rock trifft auf Brit-Pop

„Diese verdammte Stadt hat eine Menge sehr, sehr guter Bands hervorgebracht“, begann der Sänger Damiano David den Track einzuleiten und führte fort: „Aber es gibt eine, die ist ganz besonders schön.“ Noch bevor sie ihre Variante des Britpop-Songs präsentierten, hatte der Italiener eine scherzhafte Voreinschätzung dazu, wie ihre Version zumindest bei dem ehemaligen Duo, bestehend aus den Geschwistern Noel und Liam Gallagher, ankommen würde: „Wir sind sicher, wenn sie eines Tages dieses Cover hören, werden sie denken, dass es verdammter Müll ist.“

Den anwesenden Besucher:innen der AO Arena schien es allerdings ganz gut zu gefallen – nach wenigen Akkorden des Gitarristen Thomas Raggi brach die Menge in UK in Jubel aus und bildete schnell einen Teppich aus Handytaschenlampen.

Seht hier Måneskin live mit „Don’t Look Back In Anger“:

„Wir zählen die Tage, bis wir euch wiedersehen“

Ihr Auftritt in Manchester war der letzte von insgesamt 30 Gigs, den die italienische Rockband in den vergangenen Monaten hingelegt hat. Ganze fünf Kontinente hat das Quartett seit September auf ihrer „Rush!“-Tour bereist, um ihre Platte RUSH! (ARE YOU COMING?) live vorzustellen. Am 20. Dezember, einen Tag nach ihrer finalen Show, meldeten Måneskin sich über ihre Instagram-Story bei ihren Follower:innen und ließen sie wissen: „Es gibt keine Worte, um das Gefühl zu beschreiben, wenn eine Tour zu Ende geht … Wir möchten uns einfach von ganzem Herzen für diese verrückte Fahrt und die erfüllenden Erfahrungen bedanken. Von Europa nach Großbritannien, durch die Staaten, Kanada, Mexiko, Südamerika, Australien, Singapur, Japan und Irland… WIR LIEBEN EUCH. Dies ist ein Lebewohl und bis dahin zählen wir die Tage, bis wir euch wiedersehen.“

