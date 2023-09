VMAs: Måneskin lassen sich live von Taylor Swift feiern (Video)

Die Performance zu „Honey (Are U Coming?)“ erntete eine liebevolle Reaktion von der Sängerin.

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass Måneskin auf den MTV VMAs live auftreten durften. Die italienische Band, die den „Best Rock“-Award für ihre 2022er Single „The Loneliest“ verliehen bekam, performte ihren Track „Honey (Are U Coming?)“ auf der Preisverleihung und gewann damit die Zuschauer:innen für sich – darunter auch die neunfache VMA-Gewinnerin Taylor Swift.

Mit einer Kamera in der Hand startete Måneskin-Frontmann Damiano David den Auftritt nicht auf der Bühne, sondern in der Crowd. Nicht nur die Fans der Band konnten sich – angesichts der unmittelbaren Nähe des Rock-Stars – kaum auf ihren Plätzen halten. Auch Taylor Swift warf dem Sänger einen Luftkuss zu, als er an ihrem Platz vorbeikam. Kurz darauf kehrte ihr Damian David den Rücken zu und begab sich zurück auf die Stage zu seinen drei Band-Kolleg:innen.

Auch 2022 sorgte Måneskins Live-Auftritt bei den VMAs für Aufsehen. Das Oberteil der Schlagzeugerin Victoria De Angelis fiel herunter, wodurch MTV ein Teil der „Supermodel“-Performance später herausschnitt. Die Gruppe wurde 2022 für ihre Single „I Wanna Be Your Slave“ ausgezeichnet. Ihr Album RUSH! erschien im Januar 2023 und umfasst 17 Tracks. Momentan befinden sich Måneskin auf ihrer großen Welttournee.

Seht hier Taylor Swifts Reaktion auf Måneskins Auftritt: