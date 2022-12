„MANTA MANTA – Zwoter Teil“ kommt 2023 in die Kinos

Nach 30 Jahren ist es kommendes Jahr endlich so weit: Vom 30. März an läuft „MANTA MANTA – Zwoter Teil“ in den deutschen Kinos. Produziert wurde der Film von Christoph Müller, Viola Jäger und Philipp Reuter, Regie hat Til Schweiger geführt.

Wie bereits im ersten Teil aus dem Jahr 1991 werden Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler ab März auf der Leinwand zu sehen sein. Hinzu kommen Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein. Lukas Podolski, Alena Gerber Fritz, JP Kraemer und Frank Buschmann komplettieren mit ihren Gastauftritten den Cast.

Vom alten Opel zum Manta-Geschoss

Darum geht es im Film: Weil aus der Karriere als Rennfahrer nichts geworden ist, betreibt Bertie (Til Schweiger) eine Autowerkstatt samt angeschlossener Kart-Bahn. Nach einer Verkettung unglücklicher Ereignisse gerät der KFZ’ler in finanzielle Missstände – die einzige Lösung scheint die Geldprämie eines anstehenden Autorennens zu sein. So setzt Bertie es sich zum Ziel, aus einem alten Opel einen schnellen Manta-Schlitten zu tunen und das Rennen zu gewinnen.

Für Fans gibt es hier bereits den ersten Teaser: