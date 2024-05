„Masters of the Universe“: Der Kino-Termin steht fest

Auf das Reboot müssen wir aber noch eine ganze Weile warten.

Für das Live-Action-Reboot von „Masters of the Universe“ gibt es einen Kino-Termin: Der Film wird ab dem 5. Juni 2026 auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Die neue Adaption basiert auf der beliebten 80er-Jahre-Action-Figur He-Man von Mattel, die durch Comics und die Zeichentrickserie „He-Man and The Masters of the Universe“ bekannt wurde. Die erste Verfilmung des Superhelden gab es bereits im Jahr 1987.

Der neue Streifen wird bereits seit über 15 Jahren entwickelt, wobei die Federführung zuerst bei Sony und später bei Netflix lag. Nun wird er Realität bei Amazon MGM Studios. Das Filmstudio und Mattel Films haben das Projekt in Angriff genommen, das von Regisseur Travis Knight („Bumblebee“) nach einem Drehbuch von Chris Butler geleitet wird.

Mehr zur Handlung des Films

Die Handlung des Films dreht sich um den zehnjährigen Prinzen Adam, der nach einem Raumschiffabsturz auf der Erde landete und von seinem magischen Schwert, der einzigen Verbindung zu seiner Heimat Eternia, getrennt wurde. Fast zwei Jahrzehnte später findet Prinz Adam das Schwert wieder und wird durch den Weltraum zurückgeschickt, um seinen Heimatplaneten vor den bösen Mächten von Skeletor zu verteidigen. Um den Bösewicht zu besiegen, muss Prinz Adam die Geheimnisse seiner Vergangenheit aufdecken und zu He-Man werden.

Unbekannt ist aktuell noch, wer Prinz Adam bzw. He-Man spielen wird. Auch weitere Details zum Cast des Reboots wurden noch nicht bekannt gegeben.

Erweiterung des Franchises

Die „Masters of the Universe“ von Mattel wurden erstmals 1982 mit einer Reihe von Action-Figuren eingeführt. Im darauffolgenden Jahr feierte die populäre Zeichentrickserie „He-Man and the Masters of the Universe“ Premiere und etablierte sich als eine der ersten Kindersendungen im Fernsehen. Heute ist die Marke weit verbreitet und präsent in verschiedenen Bereichen wie unter anderem Spielzeug, Fernsehen, Netflix-Animationsserien und Video-Games.