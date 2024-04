Travis Kelce nach Urlaub mit Taylor Swift: „Ich bin so glücklich wie noch nie“

Der Football-Star fühlt sich dank Super-Bowl-Sieg und Zeit mit Taylor Swift richtig „high vom Leben“.

Bei Travis Kelce läuft es: Nachdem er 2024 zum dritten Mal mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl gewonnen hat, bereiste er zuletzt mit Freundin Taylor Swift Australien, Singapur und die Bahamas. Der 34-Jährige hat jetzt in einem Interview erzählt, dass er momentan „so glücklich wie noch nie“ sei.

„Mein Glas ist ganz und gar voll“

Im Gespräch mit „People“ erklärte der NFL-Star, dass er nach dem Bahamas-Trip mit Swift nur so „vor Leben strotzt“. Und weiter: „Ich bin so glücklich wie noch nie. Ich bin ein Typ, der – manche Leute sagen, das Glas ist halb voll, halb leer – und mein Glas ist ganz und gar voll.“

Kelce sprach auch über all die Möglichkeiten, die sich ihm seit dem Gewinn des Super Bowls im Februar bieten. Vor Kurzem hat er außerdem mit seinem Kollegen Patrick Mahomes ein Steakhaus eröffnet. „Es macht einfach so viel Spaß“, schwärmte der Sportler. „Ich gehe durch all diese offenen Türen, erlebe das Leben und schätze die Menschen, die mich hierher gebracht haben, und ich bleibe high vom Leben und lerne neue Leute kennen.“

Alles in „Lichtgeschwindigkeit“

Und auch dank seiner Beziehung zu Taylor Swift fühle er sich gerade, als ob es keine Ruhe gäbe. „Alles scheint auf Hochtouren zu laufen und sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, und so gefällt es mir irgendwie“, so Travis Kelce