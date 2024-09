„Ruhe in Frieden, Papa“: Film-Stars betrauern den Tod von James Earl Jones

Mark Hamill, Octavia Spencer, Kevin Costner und viele weitere Hollywood-Sternchen drücken ihr Beileid aus.

Als Stimme von Darth Vader in „Star Wars“ (1977) und Mufasa in „König der Löwen“ (1994) drückte er dem Blockbuster-Kino seinen Stempel auf. Nun ist James Earl Jones am Montagmorgen im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Duchess County, New York, im Kreise seiner Familie verstorben. Auf Social Media reagieren zahlreiche Hollywood-Stars auf die Nachricht seines Todes.

Weggefährten aus „Star Wars“ verabschieden sich

Gemeinsam brachten sie weit entfernte Galaxien in tausende Kinos auf der Erde. Jetzt posten sowohl George Lucas, Regisseur der ersten sechs „Star Wars“-Filme (1977-2005), als auch Mark Hamill, Darsteller des Raumschiffpiloten und Jedi-Ritters Luke Skywalker auf Instagram und X Bilder, auf denen sie jeweils mit Jones zu sehen sind. Lucas schreibt dazu „Machs gut, alter Freund“, während Hamill Jones‘ Rolle in den Filmen als Vater seiner eigenen Figur adressiert: „Einer der besten Schauspieler der Welt, dessen Beitrag zu Star Wars unermesslich war. Er wird sehr vermisst werden. Ruhe in Frieden Papa.“

Dies sind die Postings von George Lucas und Mark Hamill:

Octavia Spencer findet ergreifende Worte

Ebenso betroffen zeigt sich Octavia Spencer mit einem Beitrag auf Instagram. Die Schauspielerin aus „The Help“ (2011) und „Shape of Water“ (2017) nimmt, wie Lucas und Hamill, in ihrem Text Bezug auf die Rolle von Jones in „Star Wars“: „Ich bin unendlich traurig über den Tod von James Earl Jones. Legendär beschreibt nicht einmal ansatzweise seine ikonischen Rollen und seinen Einfluss auf das Kino für immer. Seine Stimme und sein Talent werden für immer in Erinnerung bleiben. Liebe Grüße an seine Familie, Freunde und unzählige Fans in allen Galaxien, weit, weit weg.

Hier seht ihr Octavia Spencers Instagram-Post:

Kevin Costner mit berührender Ansprache

Auch Kevin Costner spricht sein Beileid aus und erwähnt Jones‘ und seine Zusammenarbeit für den Sportfilm „Feld der Träume“ (1989): „Diese dröhnende Stimme. Diese stille Stärke. Die Freundlichkeit, die er ausstrahlte. Es kann so viel über sein Vermächtnis gesagt werden, also werde ich einfach sagen, wie dankbar ich bin, dass „Feld der Träume“ ein Teil davon ist. Wenn Sie den Film gesehen haben, wissen Sie, dass dieser Film mit einem anderen Darsteller nicht derselbe gewesen wäre. Nur er konnte diese Art von Magie in einen Film über Baseball und ein Maisfeld in Iowa bringen. Ich bin dankbar, dass ich Zeuge war, wie er diese Magie entstehen ließ.“

Kevin Costners Beitrag auf Instagram:

Colman Domingo zollt seinen Respekt

Mit knappen, aber ehrlichen Sätzen reagiert Colman Domingo ebenfalls auf das Ableben von Jones.

Der Oscar- und Golden Globe-Nominierte für „Rustin“ (2023) teilt ein Bild aus den jungen Jahren des US-Amerikaners und schreibt dazu: „Ich danke dir für alles. Für alles. Für alles. Wir alle haben auf dich geschaut. Danke, König James Earl Jones. Ruhe gut.“