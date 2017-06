Marteria zeigt neues Video zu „El Presidente“

Mitten in der Festivalsaison haut Marteria ein neues Video raus. Der Song „El Presidente“ ist nach „Aliens“ und „Das Geld muss weg“ der dritte Song aus Marterias neuem Album ROSWELL, dem er eine Auskopplung spendiert. Im Clip sieht man, wie Marteria mit einem Golfcaddy über Flughäfen rollt, wie er sein Livepublikum im Griff hat und wie er seinem liebsten Hobby, dem Angeln, nachgeht. Wann er das gedreht hat? Richtig, inmitten der Festivalsaison.

Das Video fange „perfekt den Vibe eines unvergesslichen Tages ein“, wie es auf You Tube dazu heißt. Nämlich den: „Am 04.06.2017 hat Marteria mit seiner Band die beiden Festivals Rock am Ring & Rock im Park innerhalb von 7 Stunden abgerissen. Als ob das nicht schon genug Action wäre, haben Marten und seine Jungs zwischen den Shows mal eben noch das Video zu „El Presidente“ gedreht. Turn Up im Privatjet, Golfcartcruisen auf dem Nürburgring, verrückte Angelaction und Cameos von Campino und Teutilla alias Arnim von den Beatsteaks inklusive.“

