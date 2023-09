Mediahouse Berlin feiert: Wo Westbam auf Kreator trifft

Spaß, kühle Getränke und gute Gespräche – bis spät in die Nacht. Wir feierten die Neupositionierung des Mediahouse Berlin.

Es kommt nicht jede Nacht vor, dass Deutschlands bekanntester Techno-DJ und der Sänger einer der härtesten Metal-Bands angeregt plauschend zusammenstehen. Aber wenn das Mediahouse Berlin feiert, in dem auch Rolling Stone, MUSIKEXPRESS, und Metal Hammer erscheinen, dann eben doch.

Westbam und Kreator-Chef Mille Petrozza waren unter den rund 200 Gästen, die zur Party in einen Gründerzeitbau am Berliner Kudamm gekommen waren. An diesem ungewöhnlichen Ort wurde die Neupositionierung des Mediahouse gefeiert, dessen Geschäftsführerin Petra Kalb die Mehrheitsanteile von Axel Springer übernommen hat. Noch digitaler soll es werden, außerdem eine eigene Agentur-Unit aufgebaut werden.

Künstler:innen wie die Sängerin Ava Vegas, die Schauspielerin Marleen Lohse oder Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker und Menschen aus dem Musikbusiness wie Warner-Music-Chefin Doreen Schimk, Wizzard-Chef Oliver Hoppe und Alexandra Falken von Columbia hatten Spaß, kühle Getränke und gute Gespräche – bis spät in die Nacht.

