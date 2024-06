Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Kreator und andere: So war Tag 3 von Rock im Park in Bildern

Am 9.6. fand Rock im Park mit einem fulminanten Tag 3 seinen Abschluss. Die Ärzte sorgten als Headliner für Deutschpunk-Hymnen, Wüstenrock gab es von Queens of the Stone Age, Metal von Kreator sowie von Kerry King – und auch sonst hatte es das Line-up in sich. Wir werfen einen Blick auf die besten Bilder von Tag 3: