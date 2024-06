Megan Thee Stallion bricht bei Konzert in Tränen aus – was war los?

Vor „Cobra“ wurde Megan Thee Stallion sichtlich emotional auf der Bühne.

Megan Thee Stallion befindet sich aktuell auf ihrer „Hot Girl Summer“-Tour durch Europa und die USA. Bei einem Konzert in Tampa, Florida, am Samstag (8. Juni) kamen der Rapperin zwischenzeitlich die Tränen. Die Ursache dafür könnten verschiedene Faktoren gewesen sein.

Megan Thee Stallion von Emotionen überwältig

Eigentlich sollte die Stimmung in der Amalie Arena am 8. Juni alles andere als traurig sein, immerhin legt Megan Thee Stallion bei ihren Konzerten eine ordentliche Show hin. Doch als die Rapperin kurz vor der Performance ihres Songs „Cobra“ in Tränen ausbrach, war es in der Arena bis auf ein paar Zwischenrufe still.

Rund 21.000 Menschen sahen Thee Stallion dabei, wie sie sich sichtlich zusammenreißen musste, um den Auftritt fortzuführen.

Hier den emotionalen Moment sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Als Auslöser für den emotionalen Moment vermuten einige ein KI-produziertes Sex-Tape der Rapperin, das in den Tagen vor dem Konzert die Runde machte. Auf X richtete sie sich deswegen bereits vor dem Gig an ihre „Hater“:

„Es ist wirklich krank, wie ihr alles daran setzt, mich zu verletzen, wenn ihr mich gewinnen seht. Ihr geht zu weit, das ist ein falscher Scheiß. Heute war euer letzter Tag, an dem ihr mit mir gespielt habt, und ich meine es ernst“, drohte sie.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In den Kommentaren hierzu stieß Thee Stallion größtenteils auf Zuspruch. „Wir sind es leid, dass sie deinen Namen ausnutzen“, schrieb eine Fanpage. „Sie verdienen alles Schlechte, das auf sie zukommt. Wir stehen zu dir Megan“, schrieb eine andere Userin. Wer den Deepfake in die Welt gesetzt hat, ist bislang nicht geklärt und auch ob das Video für die Tränen verantwortlich ist, bleibt unsicher.

Der Song „Cobra“ ist für die Rapperin nämlich ohnehin ein emotionaler Track. „Jede Nacht weinte ich, ich wäre fast gestorben. Und niemand um mich hat versucht, mich aufzuhalten“, heißt es unter anderem darin. Die 29-Jährige verarbeitet mit den Strophen ihre Depression und Angstzustände, gut möglich also, dass sie auch deshalb während der Live-Performance emotional wurde.

Was zuletzt geschah

Seit 2020 lieferte sich Megan Thee Stallion mit Tory Lanez einen Rechtsstreit, weil der ihr nach einer Party im selben Jahr in den Fuß geschossen haben soll. Im August 2023 wurde bekannt, dass der Rapper deshalb zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde. Am 29. Januar 2024 veröffentlichte zudem Nicki Minaj ihren Song „Big Foot“, der als Disstrack gegen Thee Stallion verstanden wurde. In dem Song spielte Minaj nämlich auf Megan The Stallions traumatisches Ereignis mit Tory Lanez an und wurde dafür größtenteils verhöhnt.

Zuletzt machte die Musikerin selbst negative Schlagzeilen. Ihr ehemaliger Fotograf warf ihr in einer Klage vom 23. April sexuelle Belästigung und die Schaffung eines „feindlichen, missbräuchlichen Arbeitsumfelds“ vor. Die Rapperin habe ihn gezwungen, sie beim Sex mit einer anderen Frau zu beobachten und habe im Laufe der Zusammenarbeit immer wieder abwertende Kommentare ihm gegenüber geäußert, hieß es in der Klageschrift.