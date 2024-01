So reagiert Nicki Minaj auf Megan Thee Stallions Disstrack

Nach ihrer Antwort auf Megan Thee Stallions Song droht Nicki Minaj schon mit weiteren Disstracks.

Nicki Minaj hat am 29. Januar mit einem Disstrack auf Megan Thee Stallions Song „Hiss“ geantwortet. Die „Queen of Rap“ veröffentlicht mit „Big Foot“ einen Song, in dem sie die 28-jährige Rapperin nicht persönlicher hätte angreifen können. Megan hatte zuvor in ihrer Single eine Anspielung auf Minajs Leben gemacht.

In „Big Foot“ redet die 41-Jährige nicht um den heißen Brei und spricht die Künstlerin direkt mit ihrem Namen an. Dabei lässt sie auch wirklich nichts aus und sagt: „For a free beat, you could hit Megan raw“ und „Future made you pay, She wanna Pardi with DaBaby while rubbin‘ on Tory toupe“ . Damit spielt sie darauf an, dass diese 250.000 US-Dollar für das Future-Feature gezahlt haben soll wie auch auf die Gerüchte, Stallion hätte mit Rappern aus der Szene geschlafen und nennt dazu die Namen DaBaby sowie Tory Lanez.

Der Angriff von Tory Lanez

Letzterer spielt in der neuen Single mehrmals eine Rolle, da Minaj immer wieder auf einen Vorfall aus dem Jahr 2021 anspielt. Lanez wurde 2023 zu zehn Jahren Haft verurteilt, nachdem er 2020 nach einer Party auf Megan Thee Stallion geschossen und sie am Fuß verletzt hat. Nach der Tat behauptete er, die Rapperin würde lügen. In dieser Zeit musste sich diese mit viel Hass im Internet auseinandersetzen und deaktivierte kurzzeitig sogar ihre Social-Media-Profile. Bis heute und nach Verurteilung des 31-Jährigen muss sich Stallion immer noch gegen den Vorwurf wehren, bei ihrer Aussage gegen ihn gelogen zu haben.

Und scheinbar ist das abgeschlossenen Verfahren kein Grund für Nicki Minaj, das Thema ruhen zu lassen. So fragt sie sich in ihrem Song „Fuck you get shot with no scar?“ Und an Beleidigungen spart sie auch nicht.

Megan’s Law und Nicki Minajs Ehemann

Jetzt zu Megan Thee Stallions Song „Hiss“, dieser ist in den letzten Tagen auf Platz 1 der iTunes Music Video Charts in den USA gerückt. Darin ist sie auf diverse Kritiken gegen ihre Person eingegangen und hat Spitzen gegen andere Künstler:innen ausgeteilt. Unter anderem behauptet sie, Drake hätte einen BBL (Brazilian Butt Lift) vornehmen lassen und rät auch Lanez-Anhängern, einen Hochzeitsbesuch im Gefängnis zu vereinbaren, wenn sie ihm so nacheifern.

Doch die Line, die Minaj so zur Weißglut getrieben hat, einen Disstrack zu veröffentlichen, ist „These hoes don’t be mad at Megan, these hoes mad at Megan’s Law“. Damit adressiert sie den Ehemann Kenneth Petty der 41-jährigen Rapperin, welcher sich im Alter von 16 Jahren der versuchten Vergewaltigung schuldig bekannt hat und seither ein registrierter Sexualstraftäter ist.

„Megan’s Law“ ist ein Bundesgesetz in den Vereinigten Staaten, dass die Strafverfolgungsbehörden dazu verpflichtet, Informationen über registrierte Sexualstraftäter der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Stallions Anspielungen gingen im Internet viral und kurz danach verkündete die „Super Bass“-Sängerin auf X ihren Antwortsong mit einem Bild der 28-Jährigen dazu.

Das war scheinbar nicht genug für Nicki Minaj und sie schrieb kurz darauf: „Ich hab fünf weitere Songs parat, falls Megan Thee Stallion irgendetwas bestreitet, was in meinem neuen Track ‚Big Foot‘ gesagt wurde.“

Es bleibt also weiterhin spannend in dem Fall Nicki Minaj (sowie Drake und Tory Lanez) gegen Megan Thee Stallion.