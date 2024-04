Megan Thee Stallion wird „feindliches, missbräuchliches Arbeitsumfeld“ vorgeworfen

Ein ehemaliger Fotograf hat die Rapperin nun verklagt.

Megan Thee Stallion wird von einem ihrer ehemaligen Fotografen der sexuellen Belästigung und der Schaffung eines „feindlichen, missbräuchlichen Arbeitsumfelds“ beschuldigt. Die Rapperin habe ihn gezwungen, sie beim Sex mit einer anderen Frau zu beobachten und habe im Laufe der Zusammenarbeit immer wieder abwertende Kommentare ihm gegenüber geäußert. Der Fotograf, Emilio Garcia, geht jetzt in einer Klage gegen die Musikerin vor.

„Ich war irgendwie wie erstarrt und schockiert“

Garcia reichte die Klage gegen Megan Thee Stallion, mit bürgerlichem Namen Megan Pete, am Dienstag (23. April) vor dem Los Angeles Superior Court ein. In der Klageschrift behauptet der Kameramann, dass er mit Pete und drei anderen Frauen in einem fahrenden Auto eingepfercht gewesen sei, wo sie dann mit einer der Frauen Sex hatte. Der Vorfall soll sich im Juni 2022 auf Ibiza ereignet haben. Garcia erklärt weiterhin, dass ihm die Musikerin danach gesagt habe: „Sprich niemals darüber, was du gesehen hast“.

In einem Interview mit „NBC News“ offenbarte der Fotograf außerdem: „Ich fühlte mich unwohl. Ich war irgendwie wie erstarrt und schockiert. Ich war schockiert über die Unverfrorenheit der Rapperin, dies direkt neben mir zu machen“.

Fotograf berichtet von „feindlichem Arbeitsumfeld“

In der Klage geht Emilio Garcia auch auf Petes „feindliches, missbräuchliches Arbeitsumfeld“ ein, welches seine „Arbeitsbedingungen unerträglich“ machte. Der Fotograf behauptet, dass er „eine Flut von unerbittlichen sexuellen und Fatshaming-Kommentaren ertragen musste, die ihn in tiefe emotionale Schwierigkeiten brachten“ und angeblich zu „zunehmenden Ängsten, Depressionen und körperlichen Beschwerden“ führten. Garcia berichtet auch von Verdiensteinbußen und verringerten Arbeitsleistungen und sagt, die Künstlerin habe ihm verboten, für andere zu arbeiten und ihm Überstundenvergütung und Pausen verweigert. Außerdem wurde er angeblich „ohne grundlegenden Versicherungsschutz gelassen, was ihn der grundlegenden Gesundheitsversorgung beraubt“ habe.

In einer Erklärung an „NBC News“ sagte Garcias Anwalt: „Megan muss unserem Klienten einfach das zahlen, was ihm zusteht, ihr Verhalten zugeben und diese Art von sexueller Belästigung und Fatshaming-Haltung aufgeben. Emilio hätte niemals in die Lage versetzt werden dürfen, mit ihr im Auto zu sitzen, während sie mit einer anderen Frau Sex hatte. ‚Unangemessen‘ ist noch milde ausgedrückt. Dieses Verhalten gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen, ist definitiv illegal“.

Ein Anwalt von Pete reagierte auf die Anschuldigungen mit den Worten: „Es handelt sich hier um eine Forderung aus dem Arbeitsverhältnis, bei der es um Geld geht – ohne dass eine Klage wegen sexueller Belästigung eingereicht wurde und mit anzüglichen Anschuldigungen, die sie in Verlegenheit bringen sollen. Wir werden das vor Gericht klären“.