Melt 2018: Seht hier die Festival-Highlights im Live-Stream

Urlaubssperre, keinen Katzensitter gefunden oder einfach keinen Bock auf schwitzende Menschen? Kein Problem! Wer sich das Festival-Feeling lieber mit ausreichend Sicherheitsabstand und wirklich kalten Getränken im Wohnzimmer geben will, der kann trotzdem quasi live dabei sein: Arte zeigt vom 13. – 15. Juli täglich ausgewählte Shows des Melt Festivals 2018 im Livestream. Hier entlang, bitte!

Melt Festival 2018 – alle Acts im Überblick:

The xx |Florence + The Machine |Fever Ray| Tyler the Creator | Nina Kraviz |Mura Masa | Odesza | Jon Hopkins (Live) | Ben Klock | Modeselektor (DJ) B2B Apparat (DJ) | Cigarettes After Sex | Little Dragon | The Internet | Badbadnotgood | Princess Nokia | Modeselektor (DJ) | The Black Madonna | Rin | Mount Kimbie | Alma | Fatima Yamaha | Parcels| Fischerspooner | The Blaze | Ellen Allien | Westbam | WhoMadeWho| Amelie Lens | Sevdaliza | Andhim | Adana Twins |Adriatique | George Fitzgerald (Live) | Hundreds | IAMDDB | Rex Orange County | Tune-Yards | Erobique | Roman Flügel | Robag Wruhme | The Hacker pres. Amato (Live) | Nastia | Honey Dijon | Zhu | Kali Uchis | Anna Haleta | Answer Code Request (Live) | Antigone | Binh | Carlos Valdes | Cem | Claire Morgan | Cleveland | Coely | Cormac | DJ Seinfeld |Dana Ruh | Efdemin | Fatima Al Qadiri | Faka (Live) | Gurr | HAAi | Inga Mauer | Jayda G| Jon Hester | Junglepussy | Kedr Livanskiy | Kid Simius | Kim Ann Foxman |Klee |Kuso Gvki | Layton Giordani | La Fleur |Lanark Artefax (Live) | Leo Pol (Live) | Lucy | Marc Miroir | Mavi Phoenix | Mirella Kroes | Moscoman| Moses Sumney | Ø [Phase] (Live) | Or:la | Project Pablo | Rone | Sedef Adasi | Siriusmo | Smerz | Somewhen | Superorganism |Tijana T | Tommy Cash| Victor | Vincent Neumann | Yellow Days | Zenker Brothers