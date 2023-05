Tina Turner: ARTE zeigt Dokumentation und Konzert in Rio

Die Doku wird am 26. Mai um 21.45 Uhr ausgestrahlt, das Konzert läuft danach, ab 22.40 Uhr, auf ARTE.

ARTE hat sein Abendprogramm für den 26. Mai geändert. In Gedenken an die verstorbene Tina Turner zeigt der Sender um 21.45 Uhr Dokumentation „Tina Turner – One of the Living“ von Schyda Vasseghi und danach, um 22.40 Uhr, ein Konzert der Musikerin in Rio aus dem Jahre 1988. Beide Beiträge können bereits im Voraus auf arte.tv angesehen werden.

Die Zeitslots waren ursprünglich für den Rolling-Stones-Dokumentarfilm „Crossfire Hurricane“ und „Rolling Stones: A Bigger Bang – Live on Copacabana Beach” vorgesehen. Doch dann verstarb Tina Turner am 24. Mai im Alter von 83 Jahren und nun will man der Legende so Tribut zollen.

Die „Queen of Rock ’n‘ Roll“ hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen und Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Das war vor allem in den 80er und 90er Jahren. Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück. Sie genoss nach eigenen Angaben nach Jahrzehnten harter Arbeit fortan das Leben ohne Verpflichtungen. Turner zeigte sich danach nur noch selten in der Öffentlichkeit, etwa, um für ein Buch oder ein Musical über ihre Lebensgeschichte zu werben. Mit ihrem 16 Jahre jüngeren deutschen Partner Erwin Bach lebte sie seit den 90er-Jahren am Zürichsee in der Schweiz. Dort feierten die beiden 2013 ein rauschendes Hochzeitsfest. Turner hat später sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen.