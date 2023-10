Linkin Parks Mike Shinoda erzählt, wie sie einst Metallica veralberten

Mithilfe von Metallicas Security veranstalten sie ein Picknick auf der Bühne – während der Show.

Mike Shinoda war zu Gast bei einer neuen Podcast-Ausgabe von „The Rush Hour Sydney“ des australischen Radiosenders „Triple M“. Neben Erzählungen zu seiner Karriere gab der Sänger und Gitarrist zum Besten, wie er gemeinsam mit seiner Band Linkin Park im Jahr 2003 Metallica veralberte.

Shinoda erklärt im Interview, sie seien „die Einzigen, die Metallica jemals einen Streich gespielt hätten“. Dazu baten sie Metallicas Security aber um Erlaubnis – den Chef des Sicherheitsteams kannten sie bereits, da er auch mal für Linkin Park gearbeitet hatte. „Hey, Tom, am Ende einer Tournee spielen sich die Leute oft gegenseitig Streiche. Meinst du, wir könnten Metallica einen Streich spielen?“, fragten sie ihn und der Security-Boss willigte ein: „Nun, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist noch nie gemacht worden. Aber ich denke, ich kann das hinkriegen“, soll er gesagt haben.

Während Metallica also nichts ahnend ihr Konzert spielten und mitten in einem Song waren, stürmten Linkin Park die Bühne. Mit kompletter Picknick-Ausrüstung gesellten sie sich zu den sichtlich verwirrten Metal-Heads. Shinoda erzählt: „Chester kommt heraus. Er hat ein Skateboard. Wir gingen in die Mitte der Bühne und holten Sandwiches und Getränke heraus und fingen an, auf der Bühne ein Picknick zu machen.“

Trotz des plötzlichen Auftauchens von Linkin Park und ihrem Lunch-Paket ließen sich Metallica nicht aus der Fassung bringen, erinnert sich Mike Shinoda: „Niemand geht mit ihnen auf die Stage. Also dachten sie sich: „Was zum Teufel ist hier los?“ Es war großartig.“

Mike Shinoda im Interview zum Metallica-Prank: