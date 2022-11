Metallicas neues Album 72 SEASONS: Was bisher bekannt ist

Wir haben für Euch alle bisher bekannten Details zu Metallicas Platte 72 SEASONS, die am 14. April 2023 erscheinen soll, gesammelt. Vorab wurde am Montag (28. November) bereits die Single „Lux Æterna“ veröffentlicht.

Die „Hard-Facts“ zum Album

Die Platte wird 77 Minuten lang sein und zwölf Songs enthalten, produziert von Greg Fidelman zusammen mit James Hetfield und Lars Ulrich. Nach HARDWIRED…TO SELF-DESTRUCT (2016) bildet 72 SEASONS das elfte Studio-Werk.

James Hetfield zur Produktion: „72 SEASONS – 72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird. Der Gedanke, dass unsere Eltern es waren, die einem erzählten, ‚wer man ist’. Welche Schubladen möglich und passend sein könnten für die Persönlichkeit, die man hat. Richtig spannend daran finde ich, wie sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Grundüberzeugungen darauf auswirkt, in welchem Licht wir die Welt um uns herum heute wahrnehmen. Denn ein Großteil dessen, was wir als Erwachsene erleben, ist entweder eine Wiederholung oder eine Reaktion auf eben diese Kindheitserfahrungen. Gefangene der eigenen Kindheit – oder Befreiung von den Fesseln, die wir tragen.“

Tracklist zu Metallicas „72 SEASONS“

72 Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

Das könnte der Titel „ Lux Æterna“ bedeuten

Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet der Titel „ewiges Licht“. Aus diesem Grund wurde besonders Stücken, die verstorbener Menschen gedachten, dieser Titel gegeben. Vielleicht erinnert sich Hetfield mit „Lux Æterna“ an seine Mutter Cynthia, die 1980 an den Folgen einer Krebserkrankung verstarb. Damals war der Sänger erst 16 Jahre alt und Metallica noch etwas entfernt.

Hier gibt es die erste Single-Auskopplung samt Musikvideo:

Metallica 2023/2024 auf „M72“-Tour

Die Formation geht 2023 und 2024 auf Tournee – und gibt in jeder Stadt ein Doppelkonzert mit zwei unterschiedlichen Setlisten und Support-Line-ups. Mit ihrer Show wollen die Musiker dem Publikum ein neues Bühnenkonzept bieten, bei dem der Metallica-Snake-Pit in die Mitte der Bühne verlegt wird. Das „I Disappear“-Ticket soll außerdem den Zugang zu mehreren Metallica-Auftritten in unterschiedlichen Städten gewährleisten.

Zwei-Tages-Tickets gibt es ab Freitag (2. Dezember) unter anderem hier. Tagestickets sind ab 20. Januar erhältlich. Alle Infos gibt es hier.

2023:

26. Mai: Hamburg, Volksparkstadion*

28. Mai: Hamburg, Volksparkstadion**

2024:

24. Mai: München, Olympiastadion*

26. Mai: München, Olympiastadion**

*Support Show 1: Architects und Mammut WVH

**Support Show 2: Five Finger Death Punch & Ice Nine Kills

