Metro Boomin von Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Vanessa LeMaistre hatte ihm vorgeworfen, sie unter Drogen gesetzt und missbraucht zu haben.

Der Musikproduzent und DJ Metro Boomin ist am Donnerstag (25. September) von einem Geschworenengericht von vier Klagen zu angeblichen sexuellen Übergriffen freigesprochen worden. Geklagt hatte Vanessa LeMaistre. Sie beschuldigte Metro Boomin, sie 2016 in einem Hotelzimmer in Beverly Hills sexuell missbraucht zu haben. Die Klage wurde bereits 2024 eingereicht.

Metro Boomin, dessen bürgerlicher Name Leland Wayne lautet, wurde nach einem Schwurgerichtsverfahren für nicht schuldig befunden, wie „Hot New Hip Hop“ berichtet. „Ich bin dankbar und danke Gott, dass ich diesen ganzen Unsinn endlich hinter mir lassen kann“, sagte Wayne nach dem Urteil in einem Statement. Er erklärte, die Anschuldigungen seien „besonders schockierend, wenn man bedenke, wie ich andere behandle und mich selbst vertrete“, und nannte sie „abscheulich“.

Prozess habe ihn sehr mitgenommen

Obwohl das Gericht Waynes Ruf mit der Entscheidung rehabilitierte, sagte der Produzent, der Prozess habe ihm „eine lange Liste von Verlusten“ eingehandelt. Er nannte den hohen Zeit- und Kostenaufwand für seine Verteidigung sowie „unkalkulierbare“ Chancen und Einnahmen, die ihm aufgrund des Verfahrens entgangen seien.

Wayne betonte auch die Auswirkungen auf seine Familie, insbesondere auf seine jüngeren Geschwister, die er adoptiert hatte. „Stellen Sie sich vor, was sie durchgemacht haben, in einer Zeit, in der fast jedes Kind ab neun Jahren Zugang zu einem Smartphone oder Tablet hat“, sagte er.

Der Produzent kritisierte sowohl die Klägerin als auch ihre Anwälte und warf ihnen vor, „ohne jede Grundlage“ geklagt zu haben. Wayne schloss seine Erklärung mit einem Ausdruck des Mitgefühls: „Frieden und Liebe allen tatsächlichen Opfern da draußen sowie den Unschuldigen und Angeklagten.“

Hier Metro Boomins Statement lesen

Unter Drogen gesetzt und vergewaltigt?

Klägerin Vanessa LeMaistre hatte den Produzenten beschuldigt, sie 2016 unter Drogen gesetzt, sexuell missbraucht und geschwängert zu haben. Diese Vorwürfe bestritt Metro Boomin entschieden.

LeMaistres Schilderung zufolge habe sie ihn auf seine Einladung hin in seinem Studio in Los Angeles besucht, wo sie ihn angeblich schon beim Konsum von Codein sah. Bei einem weiteren Treffen in dessen Arbeitsräumen habe sie nach der Einnahme von einer halben Xanax-Tablette, die sie wegen ihrer Depression einnehme, und Alkohol jedoch das Bewusstsein verloren und sei danach nicht im Studio aufgewacht, sondern im Bett eines Hotelzimmer in Beverly Hills. In dem Moment, als sie wach geworden sei, habe sich Wayne bereits an ihr vergangen. Er soll sie vergewaltigt und zum Oralsex gezwungen haben.

Metro Boomin setzt ihr entgegen, er und LeMaistre hätten zuvor zwei einvernehmliche sexuelle Begegnungen mit Kondom gehabt. In seiner Aussage verwies er außerdem auf die Erfahrungen seiner verstorbenen Mutter mit häuslicher Gewalt und verurteilte jeden Täter sexueller oder häuslicher Gewalt.