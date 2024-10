Metro Boomin wird Vergewaltigung vorgeworfen

Er soll 2016 eine Frau in seinem Studio vergewaltigt haben. Nun reicht das mutmaßliche Opfer Klage ein.

Metro Boomin wird von einer Frau namens Vanessa LeMaistre verklagt. Sie behauptet, der HipHop-Produzent habe sie vor acht Jahren vergewaltig und geschwängert.

Erst Studio, dann gegen ihren Willen Hotelzimmer?

Den Dokumenten zufolge, die „TMZ“ vorliegen sollen, habe LeMaistre den 31-Jährigen 2016 unter nicht weiter öffentlich bekannten Gründen in Las Vegas kennengelernt und hätte ihn später auf Einladung in seinem Studio in Los Angeles besucht, wo sie ihn angeblich schon bei der Codein-Nutzung sah. Bei einem weiteren Treffen in dessen Arbeitsräumen hätte sie nach der Einnahme von einer halben Xanax-Tablette, die sie wegen ihrer Depression einnahm, und Alkohol jedoch das Bewusstsein verloren und wäre danach nicht wieder im Studio aufgewacht, sondern in einem Hotelzimmer.

Konkret wäre sie im Bett des Hotelzimmers in Beverly Hills wieder zu sich gekommen. In dem Moment, als sie wach wurde, hätte sich Leland Wayne, wie er bürgerlich heißt, bereits an ihr vergangen. Er soll sie vergewaltigt und zum Oralsex gezwungen haben.

Wie sie in das Zimmer gelang, könne sie nicht mehr sagen. Jegliche Informationen dazu würden sich ihrem Erinnerungsvermögen entziehen. Die Infos, die die Klägerin habe, hätte sie lediglich von Metro Boomin selbst bekommen.

Metro Boomin soll Vergewaltigung in Lächerliche gezogen haben

Außerdem soll Vanessa LeMaistre zwei Monate später festgestellt haben, dass sie schwanger sei. Die Schwangerschaft sei ausschließlich auf die mutmaßliche Vergewaltigung zurückzuführen, da sie mit niemanden sonst sexuell aktiv geworden sein soll. Im November 2016 brach sie die Schwangerschaft ab.

Des Weiteren beschuldigt sie Metro Boomin, den Vorfall in seinem Track „Rap Saved Me“, den er gemeinsam mit 21 Savage, Offset und Quavo 2018 veröffentlicht hat, ins Lächerliche gezogen zu haben. Ihre Behauptung begründet sie mit folgender Zeile im Song: „Sie nahm eine Xanny / Dann wurde sie ohnmächtig / Ich bin aus der Gosse … das ändert sich nicht“.

Metro Boomins Anwalt, Lawrence Hinkle II, bezeichnet die Anschuldigung als „reine Erpressung“ und „falsch“: „Das sind falsche Anschuldigungen. Herr Wayne hat sich vor Monaten geweigert, sie zu bezahlen, und er weigert sich auch jetzt, sie zu bezahlen. Herr Wayne wird sich vor Gericht verteidigen. Er wird eine Klage wegen böswilliger Strafverfolgung einreichen, sobald er obsiegt.“

Warum es um eine Zahlung von Metro Boomin an die Klägerin geht, ist offiziell nicht bekannt. Der Produzent und DJ selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen.