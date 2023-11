MGMT bringen mit der Single „Bubblegum Dog“ den 90er-Grunge zurück

MGMT haben eine neue Single-Auskopplung zum im Februar erscheinenden Album LOSS OF LIFE herausgebracht.

MGMT haben mit „Bubblegum Dog“ eine neue Single mitsamt Musikvideo herausgebracht. Das dazugehörige Album, LOSS OF LIFE, erscheint am 23. Februar 2024. Und im Clip zum Song gehen Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser von MGMT ganz im Stil des 90er-Jahre-Alternative-Rocks zu Werke.

Soul Patches, Cowboyhüte und das Unplugged-Set von MTV

Das Video der Regisseure Tom Scharpling und Julia Vickerman ist als Hommage an verschiedene Grunge-Videos der 90er-Jahre zu verstehen. Der Clip liefert Soul Patches, Cowboyhüte und das MTV-Unplugged-Set. Außerdem hat Mark Proksch von „What We Do in the Shadows“ einen Gastauftritt im dem MGMT-Bewegtmaterial.

Seht euch das Video hier an:

„Bubblegum Dog“ ist eine Rockballade im klassischen MGMT-Style. Das exzentrische Video dazu verstärkt noch die Attribute des Songs. „Ben und Andrew sind wirklich witzig, und wir haben uns sehr gefreut, dass sie mit ihrer Schauspielerei eine Hommage an die ewig launischen Rockstars aus der Mitte der 90er-Jahre, zu denen sie als Kinder aufgesehen haben, darstellen konnten“, sagen die Video-Regisseure zur Zusammenarbeit mit der Gruppe in der Pressemitteilung.

LOSS OF LIFE, auf dem auch die neue Single zu hören ist, wird zehn Tracks umfassen. Die Platte wurde zusammen mit dem Produzenten Patrick Wimberly und mit Dave Fridmann erarbeitet. Letzterer hat bereits die vorherigen vier Alben der Gruppe abgemischt.

Tracklist von LOSS OF LIFE