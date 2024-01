MGMT veröffentlichen neuen Song „Nothing To Declare“ mitsamt Musikvideo

Die Single ist eine weitere Auskopplung aus dem im Februar erscheinenden Album LOSS OF LIFE.

MGMT haben mit „Nothing To Declare“ eine neue Single herausgebracht. Das dazugehörige Album, LOSS OF LIFE, erscheint am 23. Februar. Auch ein Musikvideo hat das Duo zur Veröffentlichung mitgeliefert. Nach „Mother Nature“ und „Bubblegum Dog“ ist der Track die dritte Auskopplung aus ihrer fünften Studioplatte.

MGMT mit dem Geist von Elliot Smith

Mit seinen Indie-Folk- und Alternative-Rock-Elementen ist „Nothing To Declare“ das friedvollste der drei erschienenen Auskopplungen von LOSS OF LIFE. Die gezupfte Akustikgitarre und die sanften Vocals des Tracks erinnern stark an den Stil des 2003 verstorbenen Musikers Elliot Smith. In den Lyrics scheinen MGMT uns auf eine Reise der Selbstfindung nehmen zu wollen, die von Träumen, Herausforderungen und der Suche nach Bedeutung geprägt ist.

Seht hier das Musikvideo zu „Nothing To Declare“:

Ein Album über die Kraft der Liebe

Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser kündigten die Erscheinung ihrer neuen Platte bereits im vergangenen Oktober an: Am 23. Februar kommt ihre fünfte LP. Sie schrieben dazu auf Instagram: „Wir sind überglücklich über diese Liedersammlung und freuen uns sehr, sie der Welt zugänglich zu machen. Es ist ein Album, das die Kraft der Liebe angesichts des unvermeidlichen menschlichen Todes und Verfalls zur Schau stellt und hofft, kollektiven Trost in der Erinnerung an den unauslöschlichen, aber oft brutalen Wunsch des Universums nach Gleichgewicht und Harmonie zu schaffen.“