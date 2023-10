MGMT kündigen neues Album an und teilen erste Single

Ihr fünftes Studioalbum erscheint am 23. Februar 2024, den ersten Track mitsamt Video gibt's bereits.

Die Veröffentlichung von LITTLE DARK AGE ist bereits fünf Jahre her. Jetzt haben MGMT mit LOSS OF LIFE eine Nachfolgerplatte angekündigt. Das Album wird am 23. Februar 2024 erscheinen und ihre erste Single daraus, „Mother Nature“, hat das Duo bereits jetzt mitsamt Musikvideo geteilt.

Ein Album über die Kraft der Liebe

Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser wünschen ihren Fans auf Instagram „Happy Halloween“ und geben auf diesem Wege auch direkt den Release-Termin ihres fünften Tonträgers bekannt. Sie schreiben dazu: „Wir sind überglücklich über diese Liedersammlung und freuen uns sehr, sie der Welt zugänglich zu machen. Es ist ein Album, das die Kraft der Liebe angesichts des unvermeidlichen menschlichen Todes und Verfalls zur Schau stellt und hofft, kollektiven Trost in der Erinnerung an den unauslöschlichen, aber oft brutalen Wunsch des Universums nach Gleichgewicht und Harmonie zu schaffen.“

„Mother Nature“ = ein bisschen wie Oasis?

Zur Single „Mother Nature“ sagen die New Yorker: „Das Lied beschreibt die archetypische MGMT-Mythologie eines Helden, der versucht, den anderen Helden auf die Reise zu bringen, die er weitermachen „muss“. Ein Teil klingt wie Oasis“.

Das Musikvideo zur Single „Mother Nature“:

LOSS OF LIFE wird zehn Tracks umfassen, die zusammen mit dem Produzenten Patrick Wimberly und mit Dave Fridmann erarbeitet wurden. Letzterer hat bereits die vorherigen vier Alben der Gruppe abgemischt.

Tracklist