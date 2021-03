Metronomy feiern Jubiläum: MGMT-Remix von „The Look“ veröffentlicht

Kurz vor dem zehnten Geburtstag des Klassikers THE ENGLISH RIVIERA veröffentlichen Metronomy eine neue Version ihres Songs „The Look“ – als Remix des Grammy-nominierten Duos MGMT.

Empfehlung der Redaktion Musikexpress präsentiert: Metronomy auf Deutschlandtour 2022

THE ENGLISH RIVIERA 10th ANNIVERSARY EDITION erscheint am 30. April mit sechs bislang unveröffentlichten Bonustracks, inklusive des kürzlich veröffentlichten „Picking Up For You“.

Eine Liebeserklärung wird zehn Jahre alt

Metronomys Album THE ENGLISH RIVIERA gilt als Liebeserklärung an die Küste des Ortes, in dem Joe Mount aufwuchs, der Songwriter, Sänger, Keyboarder sowie Gitarrist der Gruppe. Das Album markierte vor zehn Jahren auch den endgültigen Durchbruch von Metronomy.

Aktuell arbeitet die Band an ihrem siebten Album, das nächstes Jahr erscheinen soll. Die LP war für den Mercury Prize nominiert und wurde in England und Frankreich mit Gold beziehungsweise Platin ausgezeichnet.

„Das scheint was an sich zu haben“

Über „The Look“ sinniert Joe: „Irgendwann hatte ich da diesen Teil, der sich in deinem Kopf festsetzt. Ich spielte eine Weile darauf herum und dachte dann … Das ist aber nicht wirklich Metronomy, oder? Vier Monate später schlossen wir die Aufnahmen zum Song in London ab. Wir mochten ihn, aber das war’s auch. Als nächstes erinnere ich mich an einen Journalisten, der mich nach dem Song fragte, direkt nachdem wir ihn im Januar 2011 das erste Mal gespielt hatten.“

Das sei der Moment gewesen, in dem Mount gemerkt habe, dass „The Look“ etwas an sich hatte. „Ich weiß noch immer nicht genau, was es ist. Aber wenn wir auf der Bühne stehen und es spielen und tausende Stimmen diese Stelle singen, da stehen mir oft die Tränen in den Augen.“

Metronomy auf Deutschland-Tour 2022 – präsentiert vom Musikexpress

11.03.22 – München, Neue Theaterfabrik

17.03.22 – Dresden, Reithalle

23.03.22 – Berlin, Columbiahalle

25.03.22 – Hamburg, Markthalle

26.03.22 – Köln, Carlswerk Victoria

28.03.22 – Mannheim, Alte Feuerwache

Tracklist zu THE ENGLISH RIVIERA 10th ANNIVERSARY EDITION