MGMT teilen neuen Song „In The Afternoon“ inklusive psychedelischem Video

MGMT haben ihren neuen Song „In The Afternoon“ inklusive dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Fans des Indiepop-Duos hatten bereits im November bei einem Konzert in Las Vegas einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Track erhalten.

Bei „In The Afternoon“ handelt es sich um die erste Musik der Band seit ihrem 2018 erschienenen vierten Album LITTLE DARK AGE. Es ist außerdem der erste Song, den MGMT über ihr eigenes Label „MGMT Records“ veröffentlicht haben. Auch das Video zu „In The Afternoon“ wurde von der Band selbst produziert.

Am 31. März 2020 soll außerdem die limitierte Vinyl-Edition eines Songs mit dem Titel „As You Move Through The World“ erscheinen. Die Platte kann auf der offiziellen Website der Band bereits vorbestellt werden. Mit der Vorbestellung erhalten Käufer außerdem einen direkten Download des neuen Songs.

Auch live können 2020 erneut erlebt werden – sowohl gemeinsam mit Tame Impala und Clairo als auch im Alleingang. Bisher handelt es dabei nur um einige Termine in Mexiko. Ob die US-Amerikaner auch eine Europatour planen, ist bisher noch nicht bekannt.

MGMT live 2020 – hier sind die Termine:

17.03. – Puebla, MX @ Auditorio GNP (mit Clairo)

19.03. – Mexico City, MX @ Foro Sol (mit Tame Impala und Clairo)

20.03. – Monterey, MX @ Tecate Pa’l Norte

23.03. – Guadalajara, MX @ Auditorio Telmex (mit Clairo)

MGMT wurden 2002 von Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser gegründet. 2007 erschien ihr Debütalbum ORACULAR SPECTACULAR, woraufhin sie das Musikmagazin „Spin“ mit dem Titel „Artist of the Year“ auszeichnete. MGMT erhielten im Laufe der Jahre unter anderem drei Grammy-Nominierungen. 2009 durften sie für den Justice-Remix ihres Songs „Electric Feel“ eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen.